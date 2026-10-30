”NEMOJTE DA PROGONITE LJUDE!” Vučić: Srušili su nam vladavinu prava za 5 dana

LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostuje na Informer televiziji.

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- Oni žele samo da unište. Da sam pobedio, molio bih organe da ne vrše presiju, da ne maltretiraju nigde nikoga. Ništa nisu uradili, nisu imali ni konsultacije. Nigde nisu odgovorili na komentare. Uđu u studio, izdeklamuju šta ih je Kominterna naučila. Ti nas nešto da pitaš? Nas ne sme niko ništa da pita. Mi smo Plenum, Kominterna. To nije bilo ni 1945. Srušili su nam vladavinu prava za 5 dana. Pozivajući se na pravnu državu i institucije. Nijedna instuticja ne postoji. Pojave se troje, četvore, viču: "Ovaj da je podneo ostavku, onaj..." Što vršiš pritisak? Zna se kako se to radi. Što to radite ljudi? Sazovite skupštinu za 5 dana, promenite koga hoćete. Ne možete da menjate sudije, tužioce, imaju svoj mandat koji traje određeno vreme. Sve ostalo možete da uradite. Nemojte da progonite ljude . kaže Vučić.