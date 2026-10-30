ČOKO SMOKI ŠTANGLICE: Hrskave, čokoladne i neodoljive

Ove čoko smoki štanglice spajaju med, čokoladu, mleveni keks i hrskavi čoko smoki u jednu savršenu poslasticu. Bez pečenja, jednostavne za pripremu, a toliko ukusne da će se tražiti parče više!

FOTO: Novosti

Sastojci

5 kašika meda

7 kašika šećera

250 gr margarina

100 gr čokolade

200 gr mlevenog keksa

160 gr čoko smokija

Za preliv:

100 gr čokolade

malo ulja

krupnije mleveni lešnici za posipanje

Priprema

Med i šećer stavite u šerpicu i zagrevajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Dodajte margarin i mešajte dok se ne istopi. Ubacite čokoladu i mešajte dok se sve lepo ne sjedini. Sklonite sa vatre, dodajte mleveni keks i dobro promešajte. Na kraju dodajte čoko smoki i lagano sjedinite sa smesom. Smesu prebacite u pleh obložen papirom za pečenje, rasporedite i lepo poravnajte. Otopite 100 gr čokolade sa malo ulja i prelijte preko kolača. Pospite krupnije mlevenim lešnicima i ostavite da se dobro ohladi i stegne. Isecite na štanglice željene veličine.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.