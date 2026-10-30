ČOKO SMOKI ŠTANGLICE: Hrskave, čokoladne i neodoljive
Ove čoko smoki štanglice spajaju med, čokoladu, mleveni keks i hrskavi čoko smoki u jednu savršenu poslasticu. Bez pečenja, jednostavne za pripremu, a toliko ukusne da će se tražiti parče više!
Sastojci
- 5 kašika meda
- 7 kašika šećera
- 250 gr margarina
- 100 gr čokolade
- 200 gr mlevenog keksa
- 160 gr čoko smokija
Za preliv:
- 100 gr čokolade
- malo ulja
- krupnije mleveni lešnici za posipanje
Priprema
Med i šećer stavite u šerpicu i zagrevajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Dodajte margarin i mešajte dok se ne istopi. Ubacite čokoladu i mešajte dok se sve lepo ne sjedini. Sklonite sa vatre, dodajte mleveni keks i dobro promešajte. Na kraju dodajte čoko smoki i lagano sjedinite sa smesom. Smesu prebacite u pleh obložen papirom za pečenje, rasporedite i lepo poravnajte. Otopite 100 gr čokolade sa malo ulja i prelijte preko kolača. Pospite krupnije mlevenim lešnicima i ostavite da se dobro ohladi i stegne. Isecite na štanglice željene veličine.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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