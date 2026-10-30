Torte i kolači

ČOKO SMOKI ŠTANGLICE: Hrskave, čokoladne i neodoljive

Milena Tomasevic

30. 10. 2026. u 12:00

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Ove čoko smoki štanglice spajaju med, čokoladu, mleveni keks i hrskavi čoko smoki u jednu savršenu poslasticu. Bez pečenja, jednostavne za pripremu, a toliko ukusne da će se tražiti parče više!

ЧОКО СМОКИ ШТАНГЛИЦЕ: Хрскаве, чоколадне и неодољиве

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 5 kašika meda
  • 7 kašika šećera
  • 250 gr margarina
  • 100 gr čokolade
  • 200 gr mlevenog keksa
  • 160 gr čoko smokija

Za preliv:

  • 100 gr čokolade
  • malo ulja
  • krupnije mleveni lešnici za posipanje

Priprema

Med i šećer stavite u šerpicu i zagrevajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Dodajte margarin i mešajte dok se ne istopi. Ubacite čokoladu i mešajte dok se sve lepo ne sjedini. Sklonite sa vatre, dodajte mleveni keks i dobro promešajte. Na kraju dodajte čoko smoki i lagano sjedinite sa smesom. Smesu prebacite u pleh obložen papirom za pečenje, rasporedite i lepo poravnajte. Otopite 100 gr čokolade sa malo ulja i prelijte preko kolača. Pospite krupnije mlevenim lešnicima i ostavite da se dobro ohladi i stegne. Isecite na štanglice željene veličine.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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