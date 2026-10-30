Ambasada SAD uputila čestitke Studentskoj listi

Sjedinjene Američke Države čestitale su Studentskoj listi i građanima povodom vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, uz želje za urednu tranziciju vlasti i unapređenje strateškog partnerstva između SAD i Srbije.

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Na nalogu Ambasade SAD u Beogradu na društvenoj mreži "X" navedeno je da SAD "čestitaju Studentskoj listi i građanima Srbije povodom vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra".

"Radujemo se urednoj tranziciji vlasti i zajedničkom radu na unapređenju strateškog partnerstva između SAD i Srbije, kao i regionalne stabilnosti", dodaje se u objavi. Prema preliminarnim rezultatima RIK-a na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mesta od ukupno 8.392, na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra "Studentska lista" osvojila je 53,04 odsto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,97 odsto.