DANAS NE IZLAZITE, AKO NE MORATE: Vremenska prognoza za subotu, evo šta nam donosi prvi dan vikenda
DANAS će u Srbiji vreme biti oblačno i hladno, povremeno s kišom ili sipećom kišom.
Padavine će biti češće posle podne i uveče.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni.
U planinskim predelima na jugozapadu i jugu od sredine dana kiša će preći u sunsežicu i sneg, a uveče i tokom noći ka nedelji u planinskim predelima jugozapadne Srbije doći će do zadržavanja i stvaranja snežnog pokrivača.
Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 °S.
Do četvrtka (05.11.2026.) oblačno, hladno i kišovito vreme.
U planinskim predelima mešovite padavine - kiša i sneg, koji će u utorak (03.11.) u jugozapadnoj Srbiji kratkotrajno biti intenzivniji.
Dnevne temperature od 8 do 12 °S. Nakon 5. novembra prestanak padavina i delimično razvedravanje, navodi Republički hidrometeorološki zavod u svojoj prognozi.
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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