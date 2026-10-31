DANAS NE IZLAZITE, AKO NE MORATE: Vremenska prognoza za subotu, evo šta nam donosi prvi dan vikenda

DANAS će u Srbiji vreme biti oblačno i hladno, povremeno s kišom ili sipećom kišom.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Padavine će biti češće posle podne i uveče.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni.

U planinskim predelima na jugozapadu i jugu od sredine dana kiša će preći u sunsežicu i sneg, a uveče i tokom noći ka nedelji u planinskim predelima jugozapadne Srbije doći će do zadržavanja i stvaranja snežnog pokrivača.

Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 °S.

Do četvrtka (05.11.2026.) oblačno, hladno i kišovito vreme.

U planinskim predelima mešovite padavine - kiša i sneg, koji će u utorak (03.11.) u jugozapadnoj Srbiji kratkotrajno biti intenzivniji.

Dnevne temperature od 8 do 12 °S. Nakon 5. novembra prestanak padavina i delimično razvedravanje, navodi Republički hidrometeorološki zavod u svojoj prognozi.

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