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DANAS NE IZLAZITE, AKO NE MORATE: Vremenska prognoza za subotu, evo šta nam donosi prvi dan vikenda

В.Н.

31. 10. 2026. u 07:17

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DANAS će u Srbiji vreme biti oblačno i hladno, povremeno s kišom ili sipećom kišom.

ДАНАС НЕ ИЗЛАЗИТЕ, АКО НЕ МОРАТЕ: Временска прогноза за суботу, ево шта нам доноси први дан викенда

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Padavine će biti češće posle podne i uveče.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni.

U planinskim predelima na jugozapadu i jugu od sredine dana kiša će preći u sunsežicu i sneg, a uveče i tokom noći ka nedelji u planinskim predelima jugozapadne Srbije doći će do zadržavanja i stvaranja snežnog pokrivača.

Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 °S.

Do četvrtka (05.11.2026.) oblačno, hladno i kišovito vreme.

U planinskim predelima mešovite padavine - kiša i sneg, koji će u utorak (03.11.) u jugozapadnoj Srbiji kratkotrajno biti intenzivniji.

Dnevne temperature od 8 do 12 °S. Nakon 5. novembra prestanak padavina i delimično razvedravanje, navodi Republički hidrometeorološki zavod u svojoj prognozi.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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