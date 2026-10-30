VEČERAS SAM BRANIO SRBIJU, TU SAM BIO DA OHRABRIM LJUDE: Vučić gostovao na Informer televiziji

LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer televiziji.

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Gostovanje Aleksandra Vučića

- Večeras mi je teško da govorim. Negde oko 8.15 počeli su da se slivaju prvi rezultati. Već do pola 9 imali smo prebrojanih 700, 800 hiljada glasova. Od četiri miliona i trista i nešto. Tu su stvari stajale relativno u redu, nisam bio presrećan. Kad su počele da stižu veće sredine... već sam u 9.15 mogao da kažem ko je pobednik. Pozvao sam najbliže saradnile, rekao sam im, idem da priznam izborni poraz. Morate da naučite da gubite, da se ne unizite u porazu, ne uzvisite u pobedu. Da čestitate pobednicima i sve sam to uradio. Čini mi se da smo time spasili stabilnost. Nisam znao da su dali po 10.000 dinara svakome imali najveće timove. Brdo para se slilo protiv nas - kaže Vučić.

- Oni žele samo da unište. Da sam pobedio, molio bih organe da ne vrše presiju, da ne maltretiraju nigde nikoga. Ništa nisu uradili, nisu imali ni konsultacije. Nigde nisu odgovorili na komentare. Uđu u studio, izdeklamuju šta ih je KOminterna naučila. Ti nas nešto da pitaš? Nas ne sme niko ništa da pita. Mi smo Plenum, Kominterna. To nije bilo ni 1945. Srušili su nam vladavinu prava za 5 dana. Pozivajući se na pravnu državu i institucije. Nijedna instuticja ne postoji. Pojave se troje, četvore, viču: "Ovaj da je podneo ostavku, onaj..." Što vršiš pritisak? Zna se kako se to radi. Što to radite ljudi? Sazovite skupštinu za 5 dana, promenite koga hoćete. Ne možete da menjate sudije, tužioce, imaju svoj mandat koji traje određeno vreme. Sve ostalo možete da uradite. Nemojte da progonite ljude . kaže Vučić.

Policija upala u prostorije SNS u Sremskoj Mitrovici

- U Sremsku Mitrovicu upala je policija u prostorije SNS. Niste iali gde to da čujete. Zato što je tamo bio kol centar. Gledaju mučenici spiskove. Radili kampanju od vrata do vrata. U isto vreme, selo Deronje, to je nekog instrumenta truba, violina... po tome poznati. Po prijavi nekoga, a po nalogu opštinskog javnog tužioca... svaki denuncijenti prijavili da naši ljudi iz neke zgrade pored MZ iznose kese sa nekim materijalom. Policija, dolazi, maltretira ljude, otvorite kese, a u kesama, naše žene divne spremale bile kolače, pite i punjene paprike za izbornu noć i došle da sklone.

O upadu policije u Niš televiziju:

- Luka Avramović, 19 godina, sa puškom ulazio tu... on je momak bio sa stativom i fotoapartom koji stručnjaci izu policije nisu mogli da razlikuju od mitraljeza. Hapsite dete pred ocem. Hapsite sina pred ocem jer je imao kameru i stativ, jer je to SL tražila. Držim u tom trenutku Izvršmi odbor, nemam sve detaljem šalje mi Ana poruku šta se zbiva. Javlja se žena Bojanova, bila tu, na sednici. Ja pričam o svemu ovome, žena sluša, zna... U kuću mu prebrojavaju dinar po dinar. Nije ih sramota. Našli su 80.000 dinara. Dobili su nalog opštinskog javnog tužioca, ne postoji reč kojom bih ovo okarakterisao.

RTS pozvao lice sa crvene međunarodne poternice!

- Pozvali su lice koje je na crvenoj listi - Aleksandra Radića - crvena međunarodna poternica. RTS promovisalo begunca sa crvene međunarodne poternice - rekao je Vučić.

O hapšenju direktora Zmaj Jovine gimnazije

- Da uhapsite Radivoja Stojkovića što se nije dogodoilo 40 godina. Upadaju na slave, kreče murale Petru Cetinjskom. Ćaci je Jevrejin kojem treba staviti žutu traku. Da znate kakva je teroristička diktatura uvedena. Nešto mie je još gore bilo... Vukašin, dete iz Novog Sada - ono mrtvo hladno kaže: "Mnogo sam srećan, ovaj pritvor za njega je rezultat naše politike". Sine, srećan si jer je nečiji otac, sin, ni zbog čega zadržam iza rešetaka. Unizio si mu život. To je morala da bude kazna za čoveka koji je vernik, služio školi, deci. Kažnjen je zato što nije želeo da dozvoli Čankovoj prvoj ženi da unosi politiku. Kažnjen jer je štitio Ustav koji se njima ne dopada. Po Ustavu je ajsno da nemate pravo da se bavite politikom u školama - rekao je Vučić.

Fabrike nam već odlaze:

- Skupilo se u meni ovih dana da se suzdržium.. Tri fabrike su najavile odlazak u pet dana. Zbog opšte nesigurnosti. Ko će da trpi revolcuonarne sudove, tužilaštva. Biznismeni znaju i osećaju to. Žene u Valjevu plaču - rekao je Vučić.

O upadu na Informer:

- Preki sudovi, odluke van sudova, van institucija. Tražili ste, gledajte. Sve ovo što sam ispričao bilo je strašno. Ovo u Informeru je bilo strašno. Svi ste bili hrabri, Caca, Maja. Ja sam se borio da dobijem bilo koga, bolje da ne znate kroz šta sam prošao. Kao običan građanin ti prijavljujem ubiće ti tamo nekoga, uradite nešto. Možda sam nešto uspeo. Mene je tu najviše zabolelo ne što su ti nobelovci došli ovde, najstrašniji je bio njihov pokušaj ponižavanja ljudi koji se razlikuju od njih zbog toga što drugačije misle. Onaj što je stao iza tebe, što se nije kupao deset dana.... Rekao sam ljudima, nemojte da brinete, neka diraju mene, samo ne nikog drugog. Desetinama puta sam bio privođen kao dečak, naučio sam na to - rekao je Vučić.

O pretnjama da će tokom njegovog gostovanja upasti na Informer:

- Hajde dođite, hajde dođite. Kad tad će odgovarati. Mnogo brže nego što misle. - rekao je Vučić.

Uništiće ekonomiju:

- Kada sam ušao u studio, ekonomija je bila na najnižem stepenu, danas je vrlo dobra i odlična. Zapamtite kakva će biti za dve godin kad spadnu sa vlasti. Samo da vidite kako će ciklus da se ponovi. Samo mnogo brže. Nismo promenili Aleksandra Tijanića. Kojem ne možeš ništa da ne radiš. Doveli su sve potrčko do potrčka. Vratili žutu Olju. Šta je radila sve vreme. Svaki od ovih urednika kojeg su doveli, po političkoj liniji je izabran. Svaki je komeasarski izbor. Svaki je direktno komesarski izbor. Nema nijedan, nijedan jedini. Posle Tijanića izabrali smo Bujoševića, kojeg su nazivali "Žuti Bujke". Došli su komesari, postavljaj samo one koji su dizali tri prsta tri dana pred izbore. Dinko Gruhonjić je postavio kompletan RTV. U Leliću... vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. Za šta su glasali? - rekao je Vučić.

O cenzuri na RTS:

- Imali smo slavu, govorio sam... doskoraššnji predsednik Republike. Sekund nisu pustili. Ja sam ponisam na jednu činjenicu, oni me mrze, ali poštuju svi, jer imam svoj ponos. Ja da vam pezim neću. Možete da me ubijete 500 puta, smejao bih im se u lice. Gledao sam nekoliko puta u cev. Neki od najopasnih ljudi u gradu su mi uperivali cev, smejao sam im se u lice. Hajde pucaj... Oni su sebi dozvolili da ih onako unize: "Mi se izvinjavamo, sad ćemo da budemo dobri i fini". Onda im kažu: "Bando jedna, to što ste se unizili nije dovoljno, sad ćemo da vas ponižavamo još više" - rekao je Vučić.

O sprovođenju revolucionarnog terora:

- U drugoj vožnjei SSSR pretekao DDR i Jugoslaviju. Otac Dragana Stojnića, moj teča Đorđe Kotur oni su aplaudirali. Sovjeti su uzeli zlato. Svi su završili na Golom otoku. Upali u kol centar, hapsili dečaka zbog stativa... još gore nego ovo. To je čisti, čisti hilterizam, nepatvoreni. Samo se pitam ko nam je taj eksperiment nametnuo. Nemam razloga da se izvinjavam, nisam nikoga pozvao. Sramota bi me bilo da ljude koji uništavaju našu zemlju pozovem. Ne razumeju da im je njihova agenda polpotovska agenda. To je ta škola u kojoj se iskorišćavaju mladi ljudi, jer će oni uvek biti najspolušniji i najekstremniji. Uvodiš opake ideologije na velika vrata. Stavio sam se u cipele mog druga BOjana. Da mi neko hapsi sina zbog stativa, skočio bih na svu trojicu policajaca.

O novim vlastima:

- Jedan čovek mora da bude ubijen, to sam ja. Ja govorim istinu. Kad narod bude video kaoliko su halapljivi. Saznao sam im celu listu za novu vladu. Zovu Dinkića... Svi oni koji su vladali od 2000. do 2012. - rekao je Vučić.

O akciji "Pronađi svog ćacija":

- To je najodvratnija stvar. Kao Belgijanci koji su držali Kongoance u kavezima. Da vide šta je ponosan Srbin koji veruje u vladiku Nikolaja, ne u Stepinca. Koji ne veruje ni u žutu Olju, ni u Dinka Gruhonjića - rekao je Vučić.

"Moramo da budemo jaki"

- Strah je zavladao kod ljudi. Oni će da se svađaju oko toga. Sve može da se ispravi, ali nem ože političko i ekonomsko uništenje Srbije. Ne može da se ispravi kad hapsite nekoga zbog stativa. Zamislite divne žene nose svoje cegere, a neko je rekao, vidite nije providno, tu je važan i opasan materijal... u Deronjama... Naš odgovor je da za razliku od njih budemo ljudi, Da budemo jaki, izdržimo tu. Pozvao sam ljude večeras i rekao: "Znam koliko vam je teško, koliko niste spavali". Znam koliko ljudi tu ne zaziru ni od čega. Strašno sam se uplašio. Kakav bi to spektakl bio. Zašto sam za njih nerešiva enigma? Pričao sam o tome sa Vojislavom davno. To nije zavitlavanje. Kao Marinika i Boško Obradović, Vama neko krši prava, ako si spreman da stradaš i žrtvuješ se, u tom slučaju ulaziš u štrajk glađu. Ili će da promene svoju odluku, ili ćeđš da budeš mrtav. To može 0,0001 posto ljudi. Miki Rakić me je molio, neko od Amerikanaca im je rekao: "Samo da taj ne ulazi u takav problem". Nisam ušao u štrajk glađu samo zbog poštovanja prema TOmi Nikoliću. Daću sve od sebe da ja budem taj. Neće se niko tući. Hoću da im ispunim tu želju i da vide kakvu su sebi bedu na vrat natovarili - kaže Vučić.

Užasnuti ljudi koji i nisu podržavali Aleksandra Vučića

- Neće je skoro formirati. Dobili smo neodgovorne ljude. Vidim ko od koga uzima pare. Formirajte vlast, vladajte. Oni žive za teror, žive za crveni teror. Oni su živeli za to da mi ne priznamo njihovu pobedu. Ne žale nikoga. Nijedan normalan one večeri nije bio ovde, Znate li koliko je ljudi plakalo. Znam ljude koji su glasali za Marinikinu i Đilasovu listu i plakali su. Nisu mogli da veruju da su to dočekali u svojoj Srbiji. Kao čopor, kao divlje zveri - rekao je Vučić.

O sabotažama na društvenim mrežama:

- Prvo, ja sam uradio ono što radim uvek. S druge strane, da me jednom pozovete kad prestane teror, bolje bih deset sati da ćutim, nego da pričam. To je bila nemoguća sila. Nemoguća sila. Kao da mi je neko zatvorio sve kanale an društvenim mrežama, kao da je našima smanjio za 10 puta, a njima povećao za 100 puta. Imao sam u poslednjoj nedelji... nisam mogao da dođem do 5.000 lajkova. Sad imam 60.000 lajkova na gluposti. Neko je nešto pustio posle izbora. Njima je dizano u nebesa sve, nama je spuštano - rekao je Vučić.

O DRŽAVNOM UDARU U POLjSKOJ

- Ne mogu da vam kažem ništa dok se ne uputim - rekao je Vučić.

Kandidat za predsednika Studentske liste pripadnik Artemijeve grupe

- Pominjanje oni nadstrešnicu, hapsiće one koji uglavnom nisu krivi, a svoje će da zaobiđu. To je plašenje mečke rešetom. Mene to, draga Ivana, kad su prvi put uhapsili Voju i Tomu. Balavac jedan kad sam ostao ovde, nije za decu politika od 23, 24, 25 godina. Idem ulicom, napadali me, sa mukom trpim, sve razmišljam, umalo da lupim o banderu. Danas sam mnogo mirniji. Ovako nešto nisam video. Petog oktobra su bar razmišljali šta će da urade. Bio je poneki intelektualac. Njima je čovek koji će da bude kandidat za predsednika pripadnik Artemijeve grupe. Sajčić. Baš kao Jovo Kapičić - rekao je Vučić.

Snimak kuće direktora PIO Fonda Relje Ognjenovića deli se društvenim mrežama!

- Da se ne bavim politiko, rekao bih Ivanu Niniću: "Glavati kriminalac"... To je jedan pokvarenjak najgore vrste. Snima decu. Kakvu smo mi fukaru doveli da vlada. Rekao sam im: "I grobovi moji pobeđivaće ih". Nikad bolje nisu živeli, zato me toliko mrze. Mirka Petrovića ostavio da bude direktor još tri godine. Iako sam Šoškiću dao da bude profesor, iako je sve živo falsifikovao. Zato me mrze, jer ih nisam dirao. Pocepali bi zastavu koju sam nosio u UN. To je moja zastava, odneo sam je u stranku jer znam da će da čuva tu zastavu. Spalili bi je - kaže Vučić.

Vučić: Napadaju sve! Uništili spomenik Milici Rakić

- Hoće vaninstitucionalnim terorom da završe prljave stvari. Oni žele da se iživljavaju. Ovde nije bio ni mangup, ni hrabar. Briga ih je bilo što je ovde petoro dece. Država u ovom trenutku suštinski ne postoji. Radi ko šta hoće, ne bi li se dodvorili ljudoma koji nisu u vinklu. Šta očekujete drugo? Ljudi su u strahu. Došli su motkama u Ubu da tuku ljude. Momci ih nadjačali čak i sa motakama. Uhapsili su ljude koji su se branili. Kriminalac iz Lazarevca ih je organizovao. Njime ću da se posebno bavim, i u Skupštini. Biće mi posebna meta. Moraju da znajz razliku između nas i njih. Niste se toga setili, kažu da je Tumane fabrika prava za SNS. Pazite šta rade. Njihov mozak, njihov najvažniji Jovo Bakić naziva patrijarha Profitije, a ne Porfirije. Kaže da je vladika Nikolaj Alojzije Stepinac. Oni bi da Tumane plaća reket. Jahanje, jahanj, jahanje. Strašno se nerviraju kada vide da ih se neko nije uplašio uopšte. Ko si ti da se ti ne uplašiš plenuma i Kominterne. Oni su u čudu da nisu uspeli da vam polome redakciju, u čudu su što su videli žene koje nisu pobegle. Uništili su spomenik Milici Rakić. Obnovićemo odmah. Videću sa gradom - rekao je Vučić.

Vučić: Imamo jaku strukturu

- Bolje je nego što sam očekivao. Deo nije uspeo da pretrči. Deo čvrstih ljudi. Deo ljudi koji je bio u radikalima, naučili smo na opoziciju, progone. 17 godina bili u opoziciji. Nama to nekako malo lakše pada. Čvrsta je struktura, naša je mnogo čvršća, nego što oni misle. Pozivao na dijalog na sve, pozvao bih Aleksandra Vučića prvi dan, da sam bio na njihovom mestu. Hajde da razgovaramo, vas je 104, vaš je 140. Drugih nema, sem manjinskih. Hajde da vidimo da ova zemlja ide napred. Hajde da izlečimo te rane. Oni su ušli u ogoljeni teror, nije nižeg nivoa nego što je bio Petog oktobra. Upali u Srbijavode... došao da uzmem državnu firmu. Izabrao ga krizni štab. Ti ga gledaš... - rekao je Vučić.

Pola Vlade biće NVO sektor

- Pola vlade će vam biti NVO sektor. Bore se da se nešto pitaju. Šoškić se sprema da ide u Vašington i Brisel. Plenum će da kaže moramo da uvažimo ovu, onu stranu, to će da bude jedan đuveč čudan. Dobili su većinu, neka rade štagod hoće. Ti ljudi nisu za to spremni, spremni su za nemire, nerede i haos. To je loša vest za Srbiju. Naše je da izdržimo, da se borimo - rekao je Vučić.

O Informeru i cenzuri u medijima:

- Da vam kažem, za 14 godina diktator Vučić nije ugasio nijednu televiziju. Loše objašanjavate... Insajder proporcionalno svojoj gledanosti dobija 500 posto više od vas. Nikad ga niko nije zatvorio. Ogoljeno, brutalno blokaderska televizija. Ne kažem da su uradili nešto protivzakonito. Ako gledate posao Telekoma, teško je osporiti to što imate sa Pinkom. To je veliki sistem. Informer je kao kablovska televizija, najbolja investicija Telekoma. Anu Brnabić niko nije prenosio kao vršioca dužnosti predsednika Republike - rekao je Vučić.

O okupljanju koje organizuje Vukša Dragović:

- Neću mu smetati. Značaj broj ljudi dolazi od ponedeljka kad su videli šta rade. Pogledajte kako je u Mađarskoj. Orbana su spustili na 16,17 posto. Vraća se to polako. Sad 23 itd. To morate da prođete kroz tu vrstu terora, straha, kroz koje ljudi prolaze. Kada kroz to prođete, sve je drugačije. Što se ovog terora sad tiče, čudim se da su tako naivni da poveruju da će im majke i očevi koji su gledali kako im maltretirali decu ikada to zaboraviti i oprostiti. Veoma se čudim. Da se radujete nečijem odlasku u zatvor. Kao što je ovaj dečak danas izgovorio za direktora škole. Banda zavladala. Vučićeviću, banda zavladala. Krivičnu prijavu može svaka budala da podnese, pa i ti iz Ekološke straže. Oni mogu da podnesu krivičnu prijavu. Svaki građanin može da podnese krivičnu prijavu. Ne mislite valjda je nešto ozbiljno ako Srđan Milivojević podnese krivičnu prijavu. Malagurski stao kao motka. Došao Karović u studio na RTS, čita sa papira... pa loše pročitao. Onaj se trese od straha Vlada Jelić dok ga prima tamo. Krcun pravi, došao u studio. Fali mu samo kožni mantil - rekao je Vučić.

Vučić: Zgazili su zakon i institucije

- Sedim sa ženom u stranci. Blokaderka. Ne mogu da objašnjavam povod. Kaže "Mi želimo da se poštuje zakon". Meni zaigra oko. Ne postoji nijedan zakon koji su poštovali, srušili sve institucije. Rušili i uništavali sve. Još ti kažu na to: "Naša deca". Najveća prevara sveta. "Naša deca" je sintagma koja je dovela do prevrata u zemlji. Svakome je teško da ide protiv dece. Nema dece, Sajčić deset godina stariji od mene, Šoškić isto. Svi u cvetu starosti. Gde je tu ijedno dete? - rekao je Vučić.

Vučić: Jedina politika im je mržnja prema jednom čoveku

- Ceo posao je bio da skotu vidimo leđa. A sad adio. Kad ništa ne ponudite, teško se tome suprostaviti, sve je antipolitika. Za to ćemo da platimo skupu cenu. Oni je trebalo do sada deset puta da razgovaraju sa nama o EKSPU. Nemaju oni iedju pomirenja, ujedinjenja. Ideja krvoločnih napada na političke protivnike je ideja koje je pobedila. Neće Rusi da naprave problem, vodiće računa o Srbiji. Neće da im daju alibi za uvođenje sankcija - ističe Vučić.

Vučić: Ne zanima ih ništa sem progona

- Kao da se neko uznemirio za ove tri fabrike. To meni Novice govori da niste slušali šta sam govorio. Hteo sam kroz osmehe da vas malo podignem. Nekako ste, dešperantni. Zanima ih progon i jedino da budu zapaćmeni kao najbolji učenici pukovnika Duša. Ko je normalan srećan zbog onoga što se dogodilo u Informeru? - upitao je Vučić.

O zahtevu da se ugasi Informer:

- Nadam se da će neko od njih da reaguje. Njima se ne dopada uređivačka politika Informera. Zbog slobode govora i izražavanja mislim da će neko iz Evrope reagovati. Voleo bih to. To bi pokazalo da poštuju slobodnu izražavanja i različitog mišljenja. Ako su oni spremni da zatvore jedinu kablovsku televiziju koja je slobodna. Za mene je posebno zanimljivo... da sam na mestu Šabića gledao bih da bežim od toga. Kao poslanik on, tad je bio u vladi. Nije bio budala. To je mnogo loša poruka. Nas to tera na ulice posle toga. Sve vreme ćemo biti na ulici u SKupštini će biti tenzije jezive. Zamislite da smo mi njima ukinuli N1 i Novu S. Mogli smo milion puta za direktno rušenje ustavnog poretka, ja to nisam hteo. Neki ljudi moraju da odrastu i porastu, da moraš da trpiš udarce, da saslušaš onoga ko ti kaže ružnu reč. Nauči to da trpiš, to je demokratija. Nadam se da će kod njih biti dovoljno pameti da ne ulaze u te stvar - rekao je Vučić.

Vučić: Država je u haosu

- Reketiraju koga stignu. Advokat Isailović mi je rekao koji kriminalac mu je pretio. Idu "vračarci" po restoranima, kafićima. Policije nema nigde, zakona nema nigde. U gradu je rasulo. Javio mi se komandant Repac, molio sam da idu. Srećom pa je došla brigada, pa je spasila Vučka i vas ovde. To bi bila prvo nadležnost IJP, Grada Beograda, pa onda brigade - rekao je Vučić.

O tome da li će opet biti predsednik SNS:

- Sutra ćemo da govorimo o tome. Onda idemo u Skupštinu. O tome ko će biti predsednik SNS odlučiće delegati na Skupštini. Razgovaraću sutra sa Milošem, pa ćemo videti - rekao je Vučić.

O izručivanju Milana Radojičića:

- Izručivanje Radojičića Prištini značilo bi završetak postojanja Srbije. To je formalno-pravno priznanje Kosova. Postoji postupak protiv Milana Radojičića. EULEKS hoće da to kosovsko pravosuđe vodi - ističe Vučić.

Politika protiv šarene laže

- Pozove ih predsednik Dodik.. Oni mu kažu: "Gde si ti bio?". Zamislite da sam mu ja to rekao jer je bio na Tadićevom mitingu. Kao deca. Tvoj posao je da budeš uz Republiku Srpsku. Jedina politika, jedini problem, jedini strah koji imaju je ime Aleksandar Vučić. Dve godine nijednu zakonsku normu nisu poštovali. Dan danas nije nepoštovanje zakona, već direktni poziv na teror i nepoštovanje insitucija. Glas naroda je glas Boga. Mi svoj posao, oni svoj - rekao je Vučić.

Politički buldožer tek kreće u akciju!

- Samo da se ne zaigraju previše. Toliko sam sad motivisan, radio sam naporno u izbirnij kampanji. Doveo sam do ivice svoje telo, zdravlje. Mučio sam se i teško mi je bilo. Sad mi je lakše. Manje putuje, u Beogradu sam, imam energije. Još da mogu kao čovek da spavam u zatvoru po 12 sati i po ceo dan da pišem. Svako suđenje da bude direktan prenos, inače štrajk glađu. Napisao bih knjiga o svima njima. Nemaju šta da kažu, ni šta da pronađu. Ako me pitate, ne bih nikada ulazio u to, ako uđem, onda sam odlučio. Da svoj život dam za princip, protiv onih koji gaze Srbiju. Onda bi morali da iznesu kovčeg do groblja. Tad bi ih milion ljudi na ulicu pregazilo. Čoveka kojie je spreman da strada ne možete da pobedite. To su retki ljudi. Ne znam nikog odlučnog kao ja. Nikog! Ne postoji taj da sam ga upoznao. Pogledajte ko im pruža odlučan otpor - ističe Vučić.

Vučić: Kreće cepanje Srbije

- Svaki dan reagujem na sve što stignem da zaštitim svakoga. Tužilaštvo u Novom Sadu neće da procesuira Dinka Gruhonjića nikad ni za šta. Nama je Đilas bio do 2013. gradonačelnik. Pajtić do 2016. premijer. Nismo hteli išta vanredno. Držao sam se Zakona kao pijan plota. Pajtić je želeo izmene Statuta. Zato je Vojvodina ostala cela. Dovoljno je da ima date duplo veća ovlašćenja od danas i to je kraj. Sad će to da dođe. Svi mediji će da rade na tome. Tražiće za to podršku javnosti. Hrvatska je to želja, strana i regionalna sila najpristunija na teritoriji Vojvodine - rekao je Vučić.

O napadima nove vlasti na Novaka Đokovića:

- Novak Đoković je njih podržavao. Podržavao od početka. Njegova stvar - ističe Vučić.

O Dinku Gruhonjiću:

- Sve najgore mislim o njemu. Mislim da je rekao nešto drugačije... Nije to o Dinku Šahiću u zbilji govorio. Nije fer da izvlačimo iz konteksta. U ovom trenutku je Dragan J. Vučićević najgledaniji u istoriji - rekao je Vučić.

- Od 1945. godine se gradi vojvođansko autonomaštvo. Pozivaju se na Jašu Tomiću. Ipak su dobili i dobijali sve širu od ustavnih amandamana, do Ustava 1974. Sada je nemoguće. Po popisu je 71 odsto Srba. Živi realno preko 75 odsto Srba. Autonomaška škola je strhovito jaka. Ne dozvoljava da svi ti ljudi dožive Srbiju kao svoju zemlju. Protiv toga sam se borio. Nije mi problem da kažem Vojvodina u geografskom smislu, ne političkom - rekao je Vučić.

O predsedničkim izborima:

- Zanimljivo će izgledati, ako ih uopšte bude. Kako da ikoga okrenemo telefonom. Sve će da vas pohaspe i pobijju. Pod takvim uslovima da teram ljude da rade kampanju? Kako mislite, ko da ide sad na izbore? - rekao je Vučić.

O napadu na SPC.

- Nazivaju je crkva Srbije, ne Srpska crkva. Oni nazivaju našu crkvu u Crnoj Gori, Pravoslavnom crkvom, ili Mitropolijom crnogorsko-primorskom. Jedinu ovu smatraju ekskluzivno crnorogorskom. Nikad neće da kažu SPC. Istovremeno za srpsku Crkvu, to nazivaju Crkvom Srbije. Oni hoće da mi nemamo našu crkvu, da nije naša crkva manastir Krka, crkva u Čipuljiću. Bosanska, hrvatska, cronogorska pravoslavna crkva da bude, samo ne srpska. Opasni su trikovi kojima se služe. Videćete samo kako da se mi navodno zbližavamo, a da se crkva i država rastače istakao je Vučić.

Vučić: Studentska lista nije iskoristila priliku da spusti tenzije

- U nedelju vam je bila prilika da se svi ujedinimo. Hajte da živimo zajedno i lepo, mi ćemo svojim znanjem i stručnošću da radimo. To bi uradio pametan i ozbiljan. Niste tu priliku iskoristili pet dana. Puštate da bande kruže ulicama, da snimaju nečiju decu i garaže. Briga vas za to. Uopšte se niste nasekirali. Da neko ima toliko malo odgovornosti - rekao je Vučić.

Vučić: Veći je otpor nego Petog oktobra

- Kada nemate čvrsto rukovodstvo, bande haraju ulicama. Ovog puta ide slavije nego Petog oktobra. Mnogo je veći otpor danas, neće ljudi da im dozvoljavaju da im ćerke šišaju kao Petog oktobra - rekao je Vučić.

Vučić: Ostavili smo punu kasu, biće sve u redu do kraja 2027.

- U prvih godinu i nešto dana biće sve u redu. Do kraja 2027. bi trebalo da bude sve u redu. Nastavlja sve da se gradi. 15. decembra treba da se otvori Kuzmin-Sremska Rača. Mora sve da se nastavi. Sve mora da bude, povećanje penzija, zbog visokog rasta - rekao je Vučić.

Viktor Orban dolazi sutra!

- Još se nadaju da ću da pobegnem. Niko iz šire porodice moje nije napustio zemlju. Niko iz moje porodice. Nikada ništa ukrao nisam. Da li će da me gone zbog politike, nemam problem. Nisam nijednu dnevnicu uzeo. Ručkove sam plaćao preko stranke i sam. Sutra mi stiže Viktor Orban u privatnu posetu. Čekam ga u očevoj kući! Siguran sam da ima planove da se vrati - rekao je Vučić.

Vučić: Moramo da se borimo ili će država nestati

- Ja nemam planove da se vratim, ali imam planove da se borim protiv terora. Neko da dođe ozbiljan, neko ko zna šta je država. Znam da će sve da unište. Moramo da se borimo. Naši napaćeni ljudi gledaju to organizovano. Pet dana i pet noći pakla. Dobro im dođe da malo očrvrsnu, da se bore. Ljudi, idemo zajedno, ne mogu sve da nas pobiju. Ako neko strada, gledaću da budem prvi. Ne mogu da pobiju sve koji drugačije misle. Ni terorom tužilaca, ni policiji. Ako ćutimo, ništa nećemo da uradimo. Moramo da govorimo, moramo da se borimo, bez toga slobodno možemo da se sklonimo, zatvorimo vrata, ugasimo svetlo i kraj nam je države. Možda ćemo da ih u nekom trenutku zaustavimo u ludilu kojeh hara zemljom - istakao je Vučić.

Vučić: Večeras sam branio Srbiju

- Oni su sanjali ovaj san. Ko si ti da im kvariš ovaj san. Proći će kad budu na svojoj koži osetili da stvari ne idu tako glatko i tako lepo. Ranije je bilo potrebno negde dve godine da se u potpunosti promeni atmosfera. U eri društvenih mreža stvari idu dvostruko brže. Kraj 2027, početak 2028. godine atmosfera će biti potpuno drugačija. Ovim što sam govorio večeras štitim državu Srbiju.Želeo sam da ohrabrim sve ljude u Srbiji. Večeras se ne dobijaju poeni. Da ukažete ljudima na teroro, da proradi kod nekih savest. Hoću da podignem i stranku divdnih ljudi. Naravno da ima kukolja. Ne znam, dva čoveka iz stranke da su me razoračarli. Svi se držimo zajedno kao jedan. Iz rukovodstva nijedan. Mi smo prijatelji. Osećaju se oni jači kad asam ja tu. Došao je razredni starešina, znaju ko će o njima da brine. Te divne ljude molim da se podignu, da rade, da pričaju sa narodom i da ne daju Srbiju. Zakon o lustraciju, skupiće se crveni kmeri, čang kaj šekovi...- rekao je Vučić uz aplauz pristunih i "Ruzmarin".

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