TUŽILAŠTVO REAGOVALO NA SKANDAL RTS: Ispitivaće se ko je promovisao lice sa poternice

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova biti naloženo da ispitaju okolnosti pod kojima je vojni analitičar Aleksandar Radić dao izjavu emitovanu u Dnevniku Radio-televizije Srbije.

printscreen/youtube/blic tv

Podsećamo, za Radićem je raspisana poternica.

Više javno tužilaštvo u Beogradu najavilo je proveru okolnosti pod kojima je realizovana izjava vojnog analitičara Aleksandra Radića, emitovana u Dnevniku Radio-televizije Srbije (RTS).

Kako prenosi Informer, tužilaštvo je saopštilo da će Ministarstvu unutrašnjih poslova biti naloženo da utvrdi kada je, na koji način i sa kim Radić stupio u kontakt radi davanja izjave.

– U tom smislu pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova biće naloženo da ispitaju sve okolnosti koje se tiču spornog događaja i da utvrde kada, na koji način i sa kim je osumnjičeni Aleksandar R. stupio u kontakt radi realizovanja navedene izjave – navodi se u saopštenju VJT.

Za Radićem je, po naredbi Višeg suda u Beogradu, raspisana poternica, a on se već četiri meseca nalazi van zemlje.

Informer navodi da je Radić osumnjičen za krivična dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, iz člana 320. Krivičnog zakonika, i odavanje tajnih podataka, iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.

Tužilaštvo je najavilo da će policija preduzeti radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja okolnosti u vezi sa emitovanjem izjave.