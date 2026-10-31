Savić pred OFK Beograd! Evo šta očekuje trener Vojvodine posle šoka u kupu!

FUDBALERI novosadske Vojvodine u nedelju od 15 časova gostuju OFK Beogradu.

FOTO: FK Vojvodina

Šef stručnog štaba Novosađana, Marko Savić želi da njegovi igrači isprave greške posle eliminacije iz Kupa Srbije.

– Treća utakmica u nedelji i treće gostovanje i zato nam neće biti nimalo lako, jer znamo da je OFK Beograd dobra i iskusna ekipa - kaže Savić i dodaje:

- Pojavila se neka nova energija, izgledaju poletno, takmičarski, uzimaju bodove, bili su nezgodni takmac i Crvenoj zvezdi prošle nedelje. Znamo da će biti naporno i zbog okolnosti u kojima smo trenutno, zbog treće utakmice i tog poraza koji nam se desio. Ali, bez obzira na rezultat, očekujemo pravu prvenstvenu utakmicu i spremamo se kao i svaku, idemo na tri boda, spremamo se najbolje što možemo.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener Vojvodine ne krije da je poraz u Rumi uticao na tim i navodi da svaka pobeda ili poraz utiču na ekipu.

- Međutim, u fudbalu igrate na tri dana i imate obavezu da izgledate dobro, kvalitetno i imate šansu da ispravite. Nemamo šansu da ispravimo u Kupu, ali imamo u prvenstvu i svesni smo toga i moramo da napravimo reakciju – rekao je Savić.

Govoreći o ispadanju iz borbe za trofej, na koji Vojvodina čeka, naglašava da nema emociju razočaranja, jer veliki neuspeh bez obzira od koga izgubiš, bilo u prvom kolu ili finalu, ostaješ bez trofeja.

- Naravno, uvek je bolje doći do finala. Ali, nedopustivo je da Vojvodina izgubi od trećeligaša, uz dužno poštovanje prema ekipi. Razočaranje nije emocija kojom se vodim, ali to mora da bude samo lekcija i da radimo dalje. Uvek imamo sledeću utakmicu – istakao je Savić.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Za predstojeći meč sa OFK Beograd, šef stručnog štaba novosadske "stare dame" najavio je najjači sastav.

– Svaku utakmicu spremamo tako da izvedemo najboljih 11 igrača tog dana. Ja ne verujem u rotacije na silu, videli ste to i u Kupu. Ko se oseća najbolje tog dana, a ja procenim da treba da igra u prvih 11, igraće. Videćemo kako će se igrači oporaviti do nedelje, imamo vremena do subote da procenimo ko će igrati – naglasio je Savić.

Smatra da je Sloven imao preveliki broj prilika i da je Vojvodina imala svojih pola sata prilika, ali da se slaže da su protiv njegovog tima Rumljani napravili više šansi nego Železničar, Radnički 1923 i Partizan.

- I samim tim ako se to desi to znači da smo na terenu potcenili, da nismo bili dobri i da smo ostavili previše prostora. Nismo bili na nivou i na visini zadatka, rezultat to i oslikava – kazao je Savić, ne želeći da uperi prstom u pojedince, poput Stefana Mitrovića koji je odigrao prvo poluvreme. Bilo bi jako nekorektno da ja sada upirem prstom u bilo kog igrača pojedinačno. Moja je najveća odgovornost kao trenera, a kada sednemo u naša četiri zida, oni dobiju od mene instrukcije i šta je bilo dobro i loše, ne bežim od kritike, ali kritika mora da bude delotvorna. Sigurno neću javno da kritikujem - zaključio je Marko Savić, trener Vojvodine.

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