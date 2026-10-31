AVION NAPRAVIO I OD DELOVA KLAVIRA: Sećanje na Ivana Sarića, pionira vazduhoplovstva na ovim prostorima (FOTO)

OVE godine, obeležava se 150 godina od rođenja, i 60 godina od smrti Ivana Sarića (1876-1966), pionira vazduhoplovstva na ovim prostorima. Tim povodom Gradski muzej u Subotici predstavio je negativ na staklu sa članovima porodice Sarić.

Foto: Printskrin

-Na negativu vidimo Ivana Sarića, njegovu suprugu Irenu i njihove ćerke Pirošku i Lenku. U donjem levom uglu se vidi i datum nastanka fotografije 10. avgust 1919. Komad stakla sa negativom je dimenzija 12 x 9 cm i čuva se zajedno sa ostalim komadima koji prikazuju Sarićev život i rad - kaže Akoš Kubičković, kustos istoričar Gradskog muzeja..

Supruga Ivana Sarića se zvala Irena Šenk. Pretpostavlja se da Irena nije bila Subotičanka, pošto o njenom venčanju sa Ivanom nema podataka u crkvenim i državnim matičnim knjigama iz tog perioda. To bi značilo da je njihovo venčanje obavljeno u mestu rođenja mlade.

Gradski muzej Subotica Sarić sa suprugom i ćerkama

-Ipak, zahvaljujući jednoj drugoj osobi, Gezi Čatu, saznajemo približno vreme Ivanovog i Ireninog venčanja. Geza Čat je u jednom pismu upućenom Dežeu Kostolanjiju, u proleće 1904. godine, zabeležio da se „Rezi Šenk udala za Sarića biciklistu”. Te godine je i sam Sarić u svojoj molbi upućenoj Gradskoj upravi pisao o svojoj nameri da se oženi, pa je zatražio da mu se deo plate isplati unapred - dodaje Kubičković. - Dve godine kasnije supružnici su dobili ćerku Pirošku. U to vreme Ivan je imao 30, a Irena 19 godina. Interesantno je da nije utvrđen datum rođenja njihove druge ćerke po imenu Lenka. Iako u matičnim knjigama rođenih nije zabeleženo Lenkino ime, na osnovu sačuvanih porodičnih fotografija – kao što je i ova koju sada predstavljamo – uočljivo je da je razlika u godinama između sestara vrlo mala.

Ivan Sarić je, inače, pre 116 godina otvorio prvu stranicu istorije srpskog vazduhoplovstva. Tada je, 16. oktobra, na isti dan kada je 43 godine kasnije rođen naš list, sa tla Srbije poleteo je prvi avion.

Krilca kontrolisala nagib Iako je podsećao na Blerioov, Sarićev avion bio je originalan. Laganu Blerioovu konstrukciju krila od bambusa, zamenio je težom, drvenom, a kao novinu uvodi krilca, koja su mu omogućila da kontroliše avion pri nagibu.

Jak, neprijatan vetar i oblačno i hladno vreme nisu osujetili želju gotovo 7.000 Subotičana da te nedelje dođu na Gradski hipodrom na Halaškom putu i budu svedoci događaja o kome će brujati cela Evropa. Na sredini terena stajao je Ivan Sarić a pored njega letelica koja se do tada mogla videti samo na fotografijama engleske i francuske štampe. Usledio je muk. Avion je poleteo, vinuo se na visinu od 30 metara, i tako obišao ceo krug oko hipodroma.

- Osećaj da sam pobedio vazduh, da sam nad najvišom kućom u Subotici, da ću s vremenom stići još više pod oblake, to su osećaji koji se ne mogu izraziti, to samo jednom čovek oseća u životu - rekao je uzbuđeno Sarić posle uspešnog sletanja.

Foto: Muzej vazduhoplovstva

Subotičanin je ostvario Ikarov san i toga dana otvorio prvu stranicu istorije vazduhoplovstva u našoj zemlji, i to samo nekoliko godina pošto su svoje letove izveli braća Rajt i Santoš Dimon. Prvi avion nastao je u podrumu porodičnog doma. Za njegovu izradu Sarić je koristio točkove bicikla, delove klavira, staru baštensku stolicu, kacu za mleko koja je služila kao rezervoar za gorivo...

"Sarić jedan", kako je nazvana letelica, bio je jednokrilac s rasponom krila od osam i po metara i trupom dugim sedam i po metara. Sistem upravljanja avionom putem pomeranja krajeva krila, Sarić je prevazišao postavljanjem elerona pričvršćenim šarkama za krajeve krila. Drvena rešetka spojena okovima i žicama bila je osnova trupa aviona, dok se stajni trap završavao točkovima motocikla. U pilotskoj kabini je učvrstio stolicu od pletenog pruća i ugradio ručicu za gas. U njemu je bio trocilindarski motor "anzani" od 25 konjskih snaga. Prvi avion, kao i makete koje je Sarić radio nalaze se u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.