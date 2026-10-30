Petrušev i Micić razbili Hapoel! Dubai srušio lidera i upisao važan evroligaški trijumf
Dubai je upisao veliku pobedu u devetom kolu Evrolige, pošto je savladao Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 97:83, a najzaslužniji za trijumf ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bio je Filip Petrušev.
Srpski reprezentativac odigrao je odličnu utakmicu i sa 20 poena i tri skoka predvodio Dubai do pobede protiv ekipe koja je u duel ušla sa identičnim učinkom kao domaćin.
Hapoel je bolje otvorio susret i nakon prvih deset minuta imao prednost od 22:19. Ipak, Dubai je ubrzo pronašao pravi ritam, preuzeo kontrolu nad utakmicom i na veliki odmor otišao sa vođstvom od 45:40.
Prelomni trenutak dogodio se u trećoj četvrtini, kada je Dubai dodatno pojačao ritam i stekao dvocifrenu prednost. Pred poslednjih deset minuta na semaforu je stajalo 74:60, pa je ekipa iz Emirata u završnici uspela da sačuva stečeno vođstvo i privede meč kraju bez većih problema.
Petrušev je imao značajnu podršku saigrača. Eli Okobo je dodao 18 poena, tri skoka i pet asistencija, dok je Dvejn Bejkon susret završio sa 17 poena i pet skokova. Dvocifren je bio i Mekinli Rajt, koji je upisao 12 poena, šest skokova i tri asistencije.
Na drugoj strani, Vasilije Micić bio je jedan od najzapaženijih pojedinaca Hapoela. Srpski plejmejker postigao je 15 poena, uz četiri skoka i sedam asistencija, ali njegov učinak nije bio dovoljan da izraelski tim izbegne poraz. Daniel Oturu je dodao 14 poena i tri skoka.
Uprkos porazu, Hapoel ostaje na šestom mestu evroligaške tabele, dok je Dubai osmi. Oba tima nakon devet odigranih kola imaju učinak od šest pobeda i tri poraza, pa je ovaj trijumf za Dubai od velikog značaja u borbi za što bolju poziciju u nastavku sezone.
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