OGLASIO SE OTAC UHAPŠENOG NOVINARA TV NIŠ: Da vi prijavite čoveka koji nosi foto-aparat da je nosio pušku?
POLICIJA je danas upala u prostorije Niš TV i privela Luku Avramovića (19), sina glavnog i odgovornog urednika te televizije Bojana Avramovića.
Bojan Avramović, urednik TV Niš, izjavio je da je policija odvela devetnaestogodišnjeg Luku, koji je prethodno već bio ispitivan zbog uređaja kojim je prenosio dešavanja tokom izbornog dana.
Avramović je rekao da su mladića i njegovu koleginicu policajci ispitivali još 25. oktobra, jer im je, kako je naveo, bio sumnjiv uređaj za strimovanje.
- Njega su već ispitivali zbog toga na dan izbora. Njega i koleginicu su ispitivali 25. oktobra jer im je bio čudan aparat koji sad strimuje, radi sve živo, najmodernije. Došli su na televiziju da ga vode na informativni razgovor, a mogli su da ga pozovu telefonom. Radi se o mladom čoveku, ima 19 godina, pojma nema sa svim tim stvarima o kojima oni pričaju. Neverovatno glupo. Izvršili su pretres u mom stanu - ispričao je Avramović.
(Alo)
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