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ZVEZDA SA JEDINSTVOM: U subotu i nedelju odigraće se četvrto kolo Superlige Srbije

Slobodan Krstović

31. 10. 2026. u 07:00

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NASTAVLjAJU odbojkašice borbu za bodove. U subvotu je jedan od derbija, Crvena zvezda dočekuje Jedinstvo iz Stare Pazove. A u nedelju se očekuje spektakl u Obrenovcu, jer će snage odmeriti šampion TENT i lajkovački Železničar.

ЗВЕЗДА СА ЈЕДИНСТВОМ: У суботу и недељу одиграће се четврто коло Суперлиге Србије

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

ČETVRTO kolo Superlige za odbojkašice, subota: Radnički - Spartak (15.00), Napredak - Beograd (17.00), Srem - Ub (18.00), Partizan - Jedinstvo UE (18.30), Crvena zvezda - Jedinstvo SP (19.00). Nedelja: TENT - Železničar (19.00).

TABELA: TENT 3 pobede, Železničar 3, Jedinstvo SP 3, Ub 2, C. zvezda 2, Napredak 2, Srem 1, Partizan 1, Spartak SU 1, Beograd 0, Radnički 0, Jedinstvo UE 0.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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