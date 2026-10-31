ZVEZDA SA JEDINSTVOM: U subotu i nedelju odigraće se četvrto kolo Superlige Srbije
NASTAVLjAJU odbojkašice borbu za bodove. U subvotu je jedan od derbija, Crvena zvezda dočekuje Jedinstvo iz Stare Pazove. A u nedelju se očekuje spektakl u Obrenovcu, jer će snage odmeriti šampion TENT i lajkovački Železničar.
ČETVRTO kolo Superlige za odbojkašice, subota: Radnički - Spartak (15.00), Napredak - Beograd (17.00), Srem - Ub (18.00), Partizan - Jedinstvo UE (18.30), Crvena zvezda - Jedinstvo SP (19.00). Nedelja: TENT - Železničar (19.00).
TABELA: TENT 3 pobede, Železničar 3, Jedinstvo SP 3, Ub 2, C. zvezda 2, Napredak 2, Srem 1, Partizan 1, Spartak SU 1, Beograd 0, Radnički 0, Jedinstvo UE 0.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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