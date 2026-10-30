Đokovića čeka pakao u Parizu!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković saznao je imena potencijalnih rivala na Mastersu u Parizu, gde ga očekuje izuzetno težak i zahtevan žreb u presudnoj borbi za plasman na Završni turnir u Torinu.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Takmičenje u dvorani Bersi, koje je na programu od 2. do 8. novembra i na kojem Janik Siner neće braniti trofej usled ranijeg završetka sezone, donosi Novaku start protiv Adrijana Vašeroa iz Monaka.



U drugom kolu srpskog asa čeka duel sa kvalifikantom ili Italijanom Lusijanom Darderijem, nakon čega raspored postaje drastično komplikovaniji.

Već u trećoj rundi mogući rivali su Andrej Rubljov, Tomas Ečeveri ili Aleksis De Minor, dok bi ga u četvrtfinalu čekao okršaj sa Aleksanderom Zverevom, Stefanosom Cicipasom ili Lernerom Tijenom.

Ukoliko preskoči ove prepreke, u polufinalu bi ga čekali Tomi Pol, Ben Šelton, Franses Tijafo, Fransisko Serundolo ili Holger Rune.

Računica pred pariske mečeve je kristalno jasna. Đoković uoči turnira zauzima 11. poziciju u ATP trci sa 2.890 bodova.

Zbog Sinerovog izostanka crta za plasman pomerena je na deveto mesto, pa je srpskom teniseru neophodan plasman najmanje u polufinale, dok bi mu plasman u veliko finale gotovo sigurno garantovao vizu za Torino.

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