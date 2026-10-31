IZBROJTE DO 10, BUDITE TOLERANTNIJI, OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za subotu, 31. oktobar: Ovi su znaci na udaru Merkura i Marsa
RETROGRADNI Merkur, planeta komunikacija, na 17. stepenu Škorpije, znaka novca i dominacije, pravi precizan kvadrat sa Marsom na 17. stepenu znaka Lava.
Merkur je simbol komunikacija, Mars akcije i sukoba, Lav volje, svesti, položaja, zbog čega taj aspekt podstiče nervozu, nestrpljenje, donosi nagle reakcije, reči izgovorene u afektu, i, upozorava na veću opasnost u saobraćaju.
Takođe, donosi izazove i probleme u oblastima kojima upravljaju Merkur i Mars - poslovnim dogovorima, komunikacijama, saobraćaju, na kraćim putovanjima, odnosu sa rođacima, kolegama, a roditeljima u odnosu s decom. Upozorava na podložnost povredama (prsti), opekotinama. Preporučuje se više tolerancije, izbrojte do deset pre nego što kažete nešto.
Na udaru ovih aspekata su Škorpije, Lavovi, Bikovi i Vodolije.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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