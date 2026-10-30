NAPADAJU SVE! Vučić: ”Uništili su spomenik Milici Rakić”
LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je o teroru nakon izbora u Srbiji i o uništavanju spomenika Milici Rakić.
- Hoće vaninstitucionalnim terorom da završe prljave stvari. Oni žele da se iživljavaju. Ovde nije bio ni mangup, ni hrabar. Briga ih je bilo što je ovde petoro dece. Država u ovom trenutku suštinski ne postoji. Radi ko šta hoće, ne bi li se dodvorili ljudoma koji nisu u vinklu. Šta očekujete drugo? Ljudi su u strahu. Došli su motkama u Ubu da tuku ljude. Momci ih nadjačali čak i sa motakama. Uhapsili su ljude koji su se branili. Kriminalac iz Lazarevca ih je organizovao. Njime ću da se posebno bavim, i u Skupštini. Biće mi posebna meta. Moraju da znajz razliku između nas i njih. Niste se toga setili, kažu da je Tumane fabrika prava za SNS. Pazite šta rade. Njihov mozak, njihov najvažniji Jovo Bakić naziva patrijarha Profitije, a ne Porfirije. Kaže da je vladika Nikolaj Alojzije Stepinac. Oni bi da Tumane plaća reket. Jahanje, jahanj, jahanje. Strašno se nerviraju kada vide da ih se neko nije uplašio uopšte. Ko si ti da se ti ne uplašiš plenuma i Kominterne. Oni su u čudu da nisu uspeli da vam polome redakciju, u čudu su što su videli žene koje nisu pobegle. Uništili su spomenik Milici Rakić. Obnovićemo odmah. Videću sa gradom - rekao je Vučić
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