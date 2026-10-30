Zver(ev) se nezaustavlja! Britanac "pregažen" sa dva gema!
U borbi za finale novog svetskog reketa "broj 1" čeka ga daleko teži protivnik.
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio Britanca Artura Ferija rezultatom 2:0 (po setovima 6:0, 6:2).
Meč je trajao 59 minuta. Zverev je drugi teniser sveta, dok je Feri 35. na ATP listi.
Šampion Rolan Garosa i US Opena je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom periodu dva puta oduzeo seris protivnku za ubedljivu pobedu i plasman među četiri najbolja na turniru u Austriji.
Zverev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksa de Minora iz Australije i Italijana Matea Beretinija.
U drugom polufinalu sastaće se Karlos Alkaraz i Danil Medvedev. Španac je izbacio Amerikanca Tomija Pola, dok je Rus bio bolji od Francuza Adrijana Manarina.
ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kakav udarac za Luku Modrića: Hrvat ne može da veruje šta je čuo
30. 10. 2026. u 15:20
Drugima ne valja, ali Africi je dobar: Infantino ima podršku crnog kontinenta
30. 10. 2026. u 15:18
Abaligaš se oglasio pred meč sa Zvezdom: Nemojte da prenosite laži
30. 10. 2026. u 15:15
Zvezda dobila vesti iz Madrida: Real se suočava sa ozbiljnim problemom
30. 10. 2026. u 15:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš "poludeo" zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!
Velika bura podigla se u turskom fudbalu nakon incidenta koji je obeležio derbi Galatasaraja i Fenerbahčea. U centru pažnje našao se i srpski fudbaler Dušan Vlahović, odnosno njegov Bešiktaš, koji je oštro kritikovao zvaničnog televizijskog emitera zbog, kako tvrde iz istanbulskog kluba, nejednakog tretmana spornih situacija na utakmicama.
30. 10. 2026. u 10:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)