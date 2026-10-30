Tenis

Zver(ev) se nezaustavlja! Britanac "pregažen" sa dva gema!

С.С.

30. 10. 2026. u 19:14

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U borbi za finale novog svetskog reketa "broj 1" čeka ga daleko teži protivnik.

Звер(ев) се незауставља! Британац прегажен са два гема!

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio Britanca Artura Ferija rezultatom 2:0 (po setovima 6:0, 6:2).

Meč je trajao 59 minuta. Zverev je drugi teniser sveta, dok je Feri 35. na ATP listi.

Šampion Rolan Garosa i US Opena je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom periodu dva puta oduzeo seris protivnku za ubedljivu pobedu i plasman među četiri najbolja na turniru u Austriji.

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Zverev će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksa de Minora iz Australije i Italijana Matea Beretinija.

U drugom polufinalu sastaće se Karlos Alkaraz i Danil Medvedev. Španac je izbacio Amerikanca Tomija Pola, dok je Rus bio bolji od Francuza Adrijana Manarina.

ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.

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