Politika

"VIDIMO SE UŽIVO OD 14 ČASOVA": Vučić se danas obraća javnosti

В.Н.

21. 10. 2026. u 11:28

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je novo obraćanje javnosti.

ВИДИМО СЕ УЖИВО ОД 14 ЧАСОВА: Вучић се данас обраћа јавности

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Vidimo se uživo od 14 časova na TikToku i Instagramu- naveo je Vučić na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Podsećamo, Vučić je nakon jutrošnjih obaveza i važnih sastanaka krenuo put Niša.

Tamo će večeras biti održan veliki skup liste "Ujedinjena Srbija".

Niš - grad prepoznatljiv po svom temperamentu, energiji i južnjačkom duhu, danas, 21. oktobra, biće mesto velikog okupljanja na Trgu kralja Milana, gde će biti održan skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

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