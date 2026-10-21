"VIDIMO SE UŽIVO OD 14 ČASOVA": Vučić se danas obraća javnosti

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je novo obraćanje javnosti.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Vidimo se uživo od 14 časova na TikToku i Instagramu- naveo je Vučić na društvenim mrežama.

Podsećamo, Vučić je nakon jutrošnjih obaveza i važnih sastanaka krenuo put Niša.

Tamo će večeras biti održan veliki skup liste "Ujedinjena Srbija".

Niš - grad prepoznatljiv po svom temperamentu, energiji i južnjačkom duhu, danas, 21. oktobra, biće mesto velikog okupljanja na Trgu kralja Milana, gde će biti održan skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

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