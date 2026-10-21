HAOS U TIRANI SE NASTAVLJA: Rama besan, demonstranti ignorišu njegove apele (VIDEO)
U TIRANI su danas ponovo organizovani protesti protiv vlasti, deveti dan zaredom, a studentima su se pridružili univerzitetski nastavnici koji su ponovo odbacili poziv albanskog premijera Edija Rame na dijalog.
Rama je jutros ponovo postavio stolice koje su studenti prethodnog dana polomili, pozivajući ih na dijalog, uz poruku da nezadovoljstvo ne opravdava nasilje.
- Postoji hiljadu i jedan razlog za nezadovoljstvo, hiljadu i jedan problem, hiljadu i jedan razlog za protest, ali nijedan razlog ne opravdava nasilje. Svaki razlog je još jedan argument više za dijalog među ljudima koji dele istu domovinu i žele isto - da Albanija bude bolja - poručio je Rama, prenosi albanski Juronjuz.
Međutim, njegov poziv je odbijen, a demonstranti su se okupili ispred Politehničkog univerziteta, a zatim krenuli u šetnju do Trga Skenderbeg na kome se nalaze i Vlada i kancelarije premijera.
Kako se navodi, oni su, kada su stigli na odredište polomili i uklonili stolice koje je Rama tu postavio sa porukom dijalog.
Učesnici protesta nose transparente "Živela slobodna omladina", "Danas mi odlučujemo", "Kraj Katovica".
Inače, prema zvaničnim zdravstvenim podacima u protestima koji se danima održavaju u više albanskig gradova povređeno je ukupno 320 osoba, od čega 192 policajca i 92 demonstranta i 36 prolaznika.
Među njima je i šest medijskih radnika od kojih je jedan strani državljanin.
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