HAOS U TIRANI SE NASTAVLJA: Rama besan, demonstranti ignorišu njegove apele (VIDEO)

U TIRANI su danas ponovo organizovani protesti protiv vlasti, deveti dan zaredom, a studentima su se pridružili univerzitetski nastavnici koji su ponovo odbacili poziv albanskog premijera Edija Rame na dijalog.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Rama je jutros ponovo postavio stolice koje su studenti prethodnog dana polomili, pozivajući ih na dijalog, uz poruku da nezadovoljstvo ne opravdava nasilje.

- Postoji hiljadu i jedan razlog za nezadovoljstvo, hiljadu i jedan problem, hiljadu i jedan razlog za protest, ali nijedan razlog ne opravdava nasilje. Svaki razlog je još jedan argument više za dijalog među ljudima koji dele istu domovinu i žele isto - da Albanija bude bolja - poručio je Rama, prenosi albanski Juronjuz.

Međutim, njegov poziv je odbijen, a demonstranti su se okupili ispred Politehničkog univerziteta, a zatim krenuli u šetnju do Trga Skenderbeg na kome se nalaze i Vlada i kancelarije premijera.

Kako se navodi, oni su, kada su stigli na odredište polomili i uklonili stolice koje je Rama tu postavio sa porukom dijalog.

Učesnici protesta nose transparente "Živela slobodna omladina", "Danas mi odlučujemo", "Kraj Katovica".

Inače, prema zvaničnim zdravstvenim podacima u protestima koji se danima održavaju u više albanskig gradova povređeno je ukupno 320 osoba, od čega 192 policajca i 92 demonstranta i 36 prolaznika.

Među njima je i šest medijskih radnika od kojih je jedan strani državljanin.

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