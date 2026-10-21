UDRUŽENJE SRBA IZ STARE HERCEGOVINE I PRIJATELJA SMEDEREVO: Puna podrška listi broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“

UDRUŽENjE Srba iz Stare Hercegovine i prijatelja Smedereva uputilo je pismo podrške listi broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Pismo podrške prenosimo u celosti:

"Udruženje Srba iz Stare Hercegovine i prijatelja Smederevo izražava punu podršku listi broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Za nas je ljubav prema Srbiji zavet da čuvamo njenu slobodu, samostalnost i dostojanstvo. To je poštovanje prema precima koji su je stvarali i odgovornost prema deci kojoj je ostavljamo.

Želimo Srbiju koja pamti svoje junake, čuva svoje svetinje, jezik i ćirilicu, poštuje svakog građanina i pruža ruku svom narodu gde god da živi. Srbiju u kojoj se vredno radi, porodice sigurno žive, a mladi imaju razlog da ostanu i grade svoju budućnost.

Verujemo da se otadžbina najbolje čuva jedinstvom, mudrošću i delima. Zato stojimo uz politiku koju podržavamo, uvereni da mir, stabilnost i napredak moraju biti temelj njene budućnosti.

Neka nas ljubav prema otadžbini podstiče da budemo odgovorniji, solidarniji i dostojni imena koje nosimo.

Za slobodnu, snažnu i ujedinjenu Srbiju!

Živela Srbija!", zaključuje se u pismu.

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