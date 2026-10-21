UDRUŽENJE SRBA IZ STARE HERCEGOVINE I PRIJATELJA SMEDEREVO: Puna podrška listi broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“
UDRUŽENjE Srba iz Stare Hercegovine i prijatelja Smedereva uputilo je pismo podrške listi broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Pismo podrške prenosimo u celosti:
"Udruženje Srba iz Stare Hercegovine i prijatelja Smederevo izražava punu podršku listi broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Za nas je ljubav prema Srbiji zavet da čuvamo njenu slobodu, samostalnost i dostojanstvo. To je poštovanje prema precima koji su je stvarali i odgovornost prema deci kojoj je ostavljamo.
Želimo Srbiju koja pamti svoje junake, čuva svoje svetinje, jezik i ćirilicu, poštuje svakog građanina i pruža ruku svom narodu gde god da živi. Srbiju u kojoj se vredno radi, porodice sigurno žive, a mladi imaju razlog da ostanu i grade svoju budućnost.
Verujemo da se otadžbina najbolje čuva jedinstvom, mudrošću i delima. Zato stojimo uz politiku koju podržavamo, uvereni da mir, stabilnost i napredak moraju biti temelj njene budućnosti.
Neka nas ljubav prema otadžbini podstiče da budemo odgovorniji, solidarniji i dostojni imena koje nosimo.
Za slobodnu, snažnu i ujedinjenu Srbiju!
Živela Srbija!", zaključuje se u pismu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)