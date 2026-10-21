Danci izdali upozorenje za navijače Kopenhagena pred meč sa Zvezdom: Ovo nemojte da radite u Beogradu

Fudbalski klub Kopenhagen objavio je posebno obaveštenje za svoje navijače pred gostovanje Crvenoj zvezdi, uz upozorenje na velike gužve u Beogradu i moguće zatvaranje delova grada.

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Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Kopenhagena, na dan utakmice u Beogradu planirane su velike gužve povezane sa nedeljnim izborima, zbog čega nadležne službe očekuju da će veliki delovi grada biti zatvoreni za saobraćaj.

Upravo zbog toga, danski klub preneo je preporuku lokalnih vlasti da navijači tokom boravka u gradu izbegavaju nošenje klupskih obeležja i da budu oprezni.

Danski klub je svoje pristalice podsetio i da će za ulazak u gostujući sektor biti neophodna odgovarajuća kartica za gostujuće navijače. Istovremeno, još nisu bili utvrđeni zajedničko mesto okupljanja pristalica Kopenhagena i detalji organizovanog prevoza do stadiona.

Navijačima je skrenuta pažnja i na pravila koja važe na stadionu Crvene zvezde, gde unošenje alkohola i novčića nije dozvoljeno.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda – Kopenhagen igra se u četvrtak od 18.45 na stadionu „Rajko Mitić“.