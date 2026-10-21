Otac mu bio zaluđen Zvezdom, a on izabrao Partizan: Ispovest legende srpskog fudbala

Nekadašnji as Atletiko Madrida Milinko Pantić otkrio je zanimljive detalje iz mladosti i objasnio kako je završio u Partizanu, iako je njegov otac bio veliki navijač Crvene zvezde.

FOTO: Jutjub printskrin

Legendarni vezista govorio je i o svom fudbalskom putu, koji je počeo daleko od velikih stadiona, u nižerazrednom Jedinstvu iz Malog Zvornika.

Pantić je u razgovoru za španski podkast „Offsiders“ evocirao uspomene na početke karijere i priznao da je odmalena navijao za crno-bele.

- Kao što vi imate klub za koji navijate srcem, od rođenja i svega toga, ja sam bio navijač Partizana iz Beograda – otkrio je Pantić.

Ipak, fudbalska ljubav u njegovoj porodici nije bila jednostrana. Njegov otac bio je veliki pristalica najvećeg rivala, Crvene zvezde, pa je nekadašnji fudbaler otkrio i kako je došlo do toga da on izabere crno-bele.

- Moj otac, neka počiva u miru, bio je zaluđen Zvezdom. To je kao Atletiko ili Real Madrid. Moj stric je, međutim, bio navijač Partizana – ispričao je Pantić.

Upravo je stric imao važnu ulogu u njegovom putu ka Humskoj. Porodično navijačko rivalstvo nastavilo se i u narednoj generaciji, pošto je Pantićev otac uticao na to da sin njegovog brata postane navijač Crvene zvezde.

- To je bila svojevrsna zamka između braće. Moj stric je mene pridobio za Partizan, a moj otac je mog rođaka okrenuo ka Zvezdi – ispričao je nekadašnji as Atletika.

Pantić je fudbalski put započeo u Jedinstvu iz Malog Zvornika. Već sa 18 godina nosio je kapitensku traku u trećeligaškom društvu, a za godinu i po dana postigao je čak 42 gola.

Igrao je na poziciji ofanzivnog veziste, klasične „desetke“, a odlične partije privukle su pažnju brojnih klubova.

- Sećam se da su u to vreme svakog dana dolazili predsednici nekih prvoligaških i drugoligaških klubova kako bi me ubedili da potpišem za njih. Bilo je neverovatno – prisetio se Pantić.

Ipak, srce ga je vuklo ka Beogradu i Partizanu. U crno-beli tabor stigao je u decembru 1985. godine.

- Partizan je veliki klub. U moje vreme bio je vrhunski, baš vrhunski. Danas prolazi kroz veoma teške trenutke – rekao je Pantić.

Njegova karijera kasnije ga je odvela u Grčku, gde je u dresu Panioniosa ponovo pronašao zadovoljstvo u fudbalu, a potom i u Španiju, gde je ostavio dubok trag u Atletiko Madridu.