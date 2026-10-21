Svet

RUSKI PRODOR KAO ČELIČNA LAVINA: Pala još dva naselja u Zaporožju, PVO "skrljala" 954 drona i dve HIMARS rakete

P. Đurđević

21. 10. 2026. u 13:44

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RUSKE snage oslobodile su naselja Červoni Jar i Juljevku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКИ ПРОДОР КАО ЧЕЛИЧНА ЛАВИНА: Пала још два насеља у Запорожју, ПВО скрљала 954 дрона и две ХИМАРС ракете

Foto: AI generated/ChatGPT

Jedinice grupe "Sever" zauzele su povoljne položaje i linije, izbacivši iz stroja do 230 ukrajinskih vojnika, tenk, 15 vozila i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Ukrajinske oružane snage izgubile su preko 210 vojnika, tri oklopna borbena vozila zapadne proizvodnje, 14 vozila i oruđe poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Jug" poboljšale su svoj taktički položaj. Neutralisale su do 160 ukrajinskih vojnika, oklopno vozilo "puma" italijanske proizvodnje, oklopno vozilo HMMVV američke proizvodnje i 30 automobila.

Jedinice grupe trupa "Centar" uništile su 335 vojnika, oklopni transporter M113, šest oklopnih borbenih vozila, 11 automobila, dva oruđa poljske artiljerije i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 220 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila i pet vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 30 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 24 vozila i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su dve rakete višecevnog raketnog sistema HIMARS i 954 dronova.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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