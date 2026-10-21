DOK SE SVET DELI NA BLOKOVE, SRBIJA GRADI MOSTOVE! Brnabićeva otkrila zašto su veze sa Evropom i Azijom ključ ekonomske snage

VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je danas međunarodnoj delegaciji inicijative "Tracks to the Future", koja je posetila Beograd, da je Srbija pouzdan partner koji uspešno povezuje tržišta i poslovne zajednice uprkos sve većim podelama u svetu.

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- Tu ambiciju uspevamo i da ostvarimo uprkos značajnim preprekama na tom putu, a koje pre svega proizilaze iz toga da je svet sve više podeljen, da je sve više fragmentisan, i da u svetu, nažalost, počinje sve više da važi ono pravilo da ili ste nekome u potpunosti prijatelj i saveznik, ili ukoliko niste i razgovarate sa nekim drugim, onda postajete neprijatelj - kazala je Brnabićeva na panel-diskusiji "Povezivanje u vremenu podela: Nova partnerstva za zajedničku budućnost", u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu.

Kazala je da je velika čast jer je Beograd danas domaćin inicijative "Tracks to the Future" koja povezuje Evropu i Aziju, i podseća, kako kaže, na značaj dijaloga, razmene znanja, ekonomskog povezivanja u vremenu velikih globalnih promena i izazova.

Brnabićeva je navela da kompanije iz EU danas zapošljavaju 300.000 radnika u Srbiji, a oko 60 odsto izvoza iz Srbije ide u EU.

- Naš evropski put ostaje naš strateški cilj i broj jedan spoljnopolitički prioritet, ali sa druge strane, dajemo sve od sebe da u svakom segmentu unapredimo našu saradnju sa azijskim tržištima, jer nam to otvara dodatne mogućnosti za trgovinu, investicije, tehnološki razvoj i napredak, što je na našem razvojnom put izuzetno važno, dodatno unapređenje naše konkurentnosti i otpornosti. Ta diversifikacija takođe pruža i važan oslonac u onim vremenima kada evropska ekonomija usporava - kazala je Brnabićeva.

Dodala je da je to sasvim pragmatična politika koja donosi svim građanima Srbije samo koristi.

- Ako pogledate bilateralnu razmenu roba, Nemačka je naš apsolutno najveći i najvažniji spoljnopolitički partner. Nemačke kompanije takođe u Srbiji zapošljavaju preko 80.000 ljudi. Ali ako pogledate jedan drugi, izuzetno značajan segment ekonomije, a to je razmena usluga, onda ćete videti da je naš najvažniji ekonomski partner u razmeni usluga, da su to SAD. Ako pogledate koje su kompanije najveći izvoznici iz Srbije, onda ćete videti da su to kineske kompanije - objasnila je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, ovo je dobar primer kako, ukoliko gradite veze i mostove, vaša ekonomija može da postane otpornija i snažnija.

Predstavnica organizacije "Global Neighbours" Jovanka Porše kazala je da je Evropa više od Evropske unije, a Srbija je veoma važan igrač, ne samo u ovom regionu, nego i šire. Istakla je značaj ovakvim događajima, jer na njima, kako kaže, učimo jedni od drugih - o razlikama, tradicijama i različitim kulturama.

Inicijativa "Tracks to the Future", koju je pokrenula organizacija Global Neighbours, zamišljena je kao "forum na šinama" koji tokom osamnaestodnevnog putovanja vozom od Duizburga u Nemačkoj do Sijana u Kini povezuje evropske i azijske centre privrede, politike, nauke i kulture.

Putovanje traje od 18. oktobra do 4. novembra ove godine i obuhvata razgovore na visokom nivou, poslovne susrete i posete tehnološkim i infrastrukturnim projektima.

(Tanjug)

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Vučić sa sa međunarodnom delegacijom „Tracks to the Future“