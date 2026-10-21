Politika

DOK SE SVET DELI NA BLOKOVE, SRBIJA GRADI MOSTOVE! Brnabićeva otkrila zašto su veze sa Evropom i Azijom ključ ekonomske snage

В.Н.

21. 10. 2026. u 12:38

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VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je danas međunarodnoj delegaciji inicijative "Tracks to the Future", koja je posetila Beograd, da je Srbija pouzdan partner koji uspešno povezuje tržišta i poslovne zajednice uprkos sve većim podelama u svetu.

ДОК СЕ СВЕТ ДЕЛИ НА БЛОКОВЕ, СРБИЈА ГРАДИ МОСТОВЕ! Брнабићева открила зашто су везе са Европом и Азијом кључ економске снаге

Foto: Printskrin

- Tu ambiciju uspevamo i da ostvarimo uprkos značajnim preprekama na tom putu, a koje pre svega proizilaze iz toga da je svet sve više podeljen, da je sve više fragmentisan, i da u svetu, nažalost, počinje sve više da važi ono pravilo da ili ste nekome u potpunosti prijatelj i saveznik, ili ukoliko niste i razgovarate sa nekim drugim, onda postajete neprijatelj - kazala je Brnabićeva na panel-diskusiji "Povezivanje u vremenu podela: Nova partnerstva za zajedničku budućnost", u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu.

Kazala je da je velika čast jer je Beograd danas domaćin inicijative "Tracks to the Future" koja povezuje Evropu i Aziju, i podseća, kako kaže, na značaj dijaloga, razmene znanja, ekonomskog povezivanja u vremenu velikih globalnih promena i izazova.

Brnabićeva je navela da kompanije iz EU danas zapošljavaju 300.000 radnika u Srbiji, a oko 60 odsto izvoza iz Srbije ide u EU.

- Naš evropski put ostaje naš strateški cilj i broj jedan spoljnopolitički prioritet, ali sa druge strane, dajemo sve od sebe da u svakom segmentu unapredimo našu saradnju sa azijskim tržištima, jer nam to otvara dodatne mogućnosti za trgovinu, investicije, tehnološki razvoj i napredak, što je na našem razvojnom put izuzetno važno, dodatno unapređenje naše konkurentnosti i otpornosti. Ta diversifikacija takođe pruža i važan oslonac u onim vremenima kada evropska ekonomija usporava - kazala je Brnabićeva.

Dodala je da je to sasvim pragmatična politika koja donosi svim građanima Srbije samo koristi.

- Ako pogledate bilateralnu razmenu roba, Nemačka je naš apsolutno najveći i najvažniji spoljnopolitički partner. Nemačke kompanije takođe u Srbiji zapošljavaju preko 80.000 ljudi. Ali ako pogledate jedan drugi, izuzetno značajan segment ekonomije, a to je razmena usluga, onda ćete videti da je naš najvažniji ekonomski partner u razmeni usluga, da su to SAD. Ako pogledate koje su kompanije najveći izvoznici iz Srbije, onda ćete videti da su to kineske kompanije - objasnila je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, ovo je dobar primer kako, ukoliko gradite veze i mostove, vaša ekonomija može da postane otpornija i snažnija.

Predstavnica organizacije "Global Neighbours" Jovanka Porše kazala je da je Evropa više od Evropske unije, a Srbija je veoma važan igrač, ne samo u ovom regionu, nego i šire. Istakla je značaj ovakvim događajima, jer na njima, kako kaže, učimo jedni od drugih - o razlikama, tradicijama i različitim kulturama.

Inicijativa "Tracks to the Future", koju je pokrenula organizacija Global Neighbours, zamišljena je kao "forum na šinama" koji tokom osamnaestodnevnog putovanja vozom od Duizburga u Nemačkoj do Sijana u Kini povezuje evropske i azijske centre privrede, politike, nauke i kulture.

Putovanje traje od 18. oktobra do 4. novembra ove godine i obuhvata razgovore na visokom nivou, poslovne susrete i posete tehnološkim i infrastrukturnim projektima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Vučić sa sa međunarodnom delegacijom „Tracks to the Future“

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