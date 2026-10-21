"NEMA VELIKIH REZULTATA BEZ PREDANOG RADA": Mesarović razgovarala sa građanima u Futogu, Sremskoj Kamenici, Ledincima i na Klisi
ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović razgovarala je sa građanima u Futogu, Sremskoj Kamenici, Ledincima i na Klisi u Novom Sadu
U prisustvu predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića u Futogu je sa građanima razgovarala i o onome što je urađeno, a pre svega o onome što tek treba da se uradi.
-Odlična atmosfera, ozbiljne teme i ljudi koji tačno znaju šta žele za svoje mesto. Od privrede i novih radnih mesta do ulaganja koja treba da donesu još bolji kvalitet života. Razvojna politika Aleksandra Vučića bila je važna tema naših razgovora, kao i konkretni planovi za period pred nama. Imamo o čemu da razgovaramo, imamo šta da planiramo i, što je najvažnije, imamo volju da radimo. Ujedinjeni za snažan Futog, snažan Novi Sad i još uspešniju Srbiju - poručila je Mesarović.
Na Klisi se, kako je istakla Mesarović, osećala posebna energija građana Novog Sada koji žele da Srbija nastavi putem rasta i razvoja.
-Srdačni susreti, neposredni razgovori i atmosfera u kojoj se najbolje vidi koliko znače sloga, međusobno poštovanje i zajednički ciljevi. U prisustvu predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, govorili smo o Srbiji koja nastavlja da se razvija, o političkom programu Aleksandra Vučića, ali i o svakodnevnim pitanjima koja zaslužuju konkretne odgovore. Nema velikih rezultata bez predanog i upornog rada, niti ozbiljnih planova bez neposrednog razgovora sa građanima. Upravo na tim principima zasniva se politika Aleksandra Vučića prethodnih 14 godina. Nastavljamo istim tempom! Do pobede - rekla je Mesarović.
-Politika nije samo ono što se govori za govornicom. Politika je kada ste među ljudima, kada čujete njihove predloge i razgovarate o tome šta treba dalje da se uradi i na koji način treba dalje da razvijamo našu Sremsku Kamenicu i Ledince, naš Novi Sad. Upravo takve razgovore imali smo sa građanima Sremske Kamenice i Ledinaca. Sadržajne, konstruktivne i usmerene na rešenja. Predstavili smo naše prioritete, razgovarali o nastavku investicija i značaju političke stabilnosti, za koju se zalaže Aleksandar Vučić. Dobra energija i zajedništvo obeležili su ovaj susret, a predlozi koje smo čuli biće važni za naš dalji rad. Od razgovora do konkretnih dela, to je da suština politike Aleksandra Vučića! - navela je Mesarović.
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