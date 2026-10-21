Fudbal

Oni bi da kolju Srbe, a dobili batine u Karlovcu (VIDEO)

М.П.

21. 10. 2026. u 12:40

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Nakon utakmice Hrvatskog fudbalskog kupa između Karlovca 1919 i Rijeke (koja je završena pobedom Rijeke 4:1), u utorak uveče, 20. oktobra 2026. godine, došlo je do fizičkog sukoba navijačkih grupa u Karlovcu.

Они би да кољу Србе, а добили батине у Карловцу (ВИДЕО)

Damir Skomrlj / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema izveštajima medija i navodima specijalizovanih navijačkih portala, pripadnike riječke Armade napali su navijači zagrebačkog Dinama (Bad Blue Boys) na šetalištu SRC Korana u blizini stadiona „Branko Čavlović – Čavlek”. Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi kako grupa napadača prvo provocira, a zatim fizički nasrće na pripadnike Armade.

Sukob je trajao kratko pošto je brzom intervencijom policije sprečen veći incident, nakon čega su se navijači razbežali.

Prema zvaničnim informacijama iz karlovačke policije, zbog same tuče nije bilo uhapšenih, ali su neposredno nakon utakmice privedene dve osobe – jedan maloletnik zbog paljenja pirotehnike i jedan muškarac za kojim je ranije bila raspisana potraga. Saopštenja o povređenima za sada nema. 

Podsećanja radi, ceo region bruji o skandaloznom ponašanju navijača Rijeke. Naime, navijačka grupa Armada je u subotu otkrila mural u Kvarternikovoj ulici na Vežici u Rijeci i proslavila ga puštanjem ustaške pesme „Jasenovac i Gradiška Stara”. 

Uz bakljadu, dimne kutije i stroboskop, navijači Rijeke su slavili rad muraliste Vita Trkulje puštajući pesmu u kojoj se slave ustaški zločini i pominju poglavnik Ante Pavelić, zapovednici Maks Luburić i ** can Jure Francetić**, klanica u Čapljini, bacanje Srba u Neretvu i povratak Crne legije. 

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