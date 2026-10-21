Svet

SVE PREDLOGE VITKOFA LIČNO ĆE PROUČITI I OCENITI PUTIN: Kremlj posle sastanka u Sankt Peterburgu

В.Н.

21. 10. 2026. u 13:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SVE predloge koje je sa sobom doneo specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof proučiće i oceniti lično predsednik Rusije Vladimir Putin, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

СВЕ ПРЕДЛОГЕ ВИТКОФА ЛИЧНО ЋЕ ПРОУЧИТИ И ОЦЕНИТИ ПУТИН: Кремљ после састанка у Санкт Петербургу

Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

On je istakao da je teoretski moguće napraviti važan korak napred u procesu rešavanja ukrajinske krize.

On je dodao da će dosta toga zavisiti i od ukrajinske strane.

Peskov je istakao da je američki predsednik Donald Tramp iskren i dosledan u želji da se postigne mir u Ukrajini.

- Vidimo da je predsednik Tramp iskreni dosledan u svojoj želji da doprinese mirovnom rešenju, postizanju mira. I naravno njegovi pregovarači prate tu liniju - rekao je on.

Stanje za Ukrajinu sve gore

Stanje stvari na terenu za Ukrajince se pogoršava iz dana u dan, rekao je Peskov.

- Situacija se sada za njih pogoršala i biće sve gora iz dana u dan ako Kijev ne donese neophodne odluke - rekao je Peskov.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)