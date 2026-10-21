SVE PREDLOGE VITKOFA LIČNO ĆE PROUČITI I OCENITI PUTIN: Kremlj posle sastanka u Sankt Peterburgu

SVE predloge koje je sa sobom doneo specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof proučiće i oceniti lično predsednik Rusije Vladimir Putin, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

On je istakao da je teoretski moguće napraviti važan korak napred u procesu rešavanja ukrajinske krize.

On je dodao da će dosta toga zavisiti i od ukrajinske strane.

Peskov je istakao da je američki predsednik Donald Tramp iskren i dosledan u želji da se postigne mir u Ukrajini.

- Vidimo da je predsednik Tramp iskreni dosledan u svojoj želji da doprinese mirovnom rešenju, postizanju mira. I naravno njegovi pregovarači prate tu liniju - rekao je on.

Stanje za Ukrajinu sve gore

Stanje stvari na terenu za Ukrajince se pogoršava iz dana u dan, rekao je Peskov.

- Situacija se sada za njih pogoršala i biće sve gora iz dana u dan ako Kijev ne donese neophodne odluke - rekao je Peskov.

(Sputnjik)

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