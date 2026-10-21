Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
Naime, Kviča je na tom meču teren napustio u velikim bolovima u 60. minutu, a sada se klub oglasio oko njegove povrede.
Gruzijac je doživeo tešku povredu desnog kolena – rupturu prednjih ukrštenih ligamenata tokom utakmice Lige šampiona protiv Barselone, što je zvanično potvrdio PSŽ.
Ovo je težak udarac za tim sa Parka Prinčeva, kako u domaćem prvenstvu tako i u borbi za osvajanje treće uzastopne titule prvaka Evrope.
U dosadašnjem delu sezone za PSŽ je ukupno odigrao 11 utakmica, postigao 2 gola i zabeležio 1 asistenciju u svim klupskim takmičenjima, a prošle sezone je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje Lige šampiona i tamošnjeg prvenstva.
Preporučujemo
Ana Ivanović otkrila sa kim je provela odmor u Italiji
21. 10. 2026. u 07:07
Srpski sudija otišao da zavede red u Turskoj!
21. 10. 2026. u 06:19
Nikola Jokić u neverici! NBA liga samo što je počela desilo se ovo
21. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)