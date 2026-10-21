Fudbal

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!

Filip Milošević

21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39

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PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.

Катастрофалне вести за ПСЖ: Квича Кварацкхелиа покидао лигаменте!

Credit: MARIUS BECKER / AFP / Profimedia

Naime, Kviča je na tom meču teren napustio u velikim bolovima u 60. minutu, a sada se klub oglasio oko njegove povrede.

Gruzijac je doživeo tešku povredu desnog kolena – rupturu prednjih ukrštenih ligamenata tokom utakmice Lige šampiona protiv Barselone, što je zvanično potvrdio PSŽ.

Ovo je težak udarac za tim sa Parka Prinčeva, kako u domaćem prvenstvu tako i u borbi za osvajanje treće uzastopne titule prvaka Evrope.

U dosadašnjem delu sezone za PSŽ je ukupno odigrao 11 utakmica, postigao 2 gola i zabeležio 1 asistenciju u svim klupskim takmičenjima, a prošle sezone je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje Lige šampiona i tamošnjeg prvenstva.

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