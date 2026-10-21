SESTRINSKA LJUBAV BORI SE I PROTIV NEMAŠTINE: Nataši iz Majdanpeka i njenom bratu Nikoli koji ima autizam potrebna pomoć dobrih ljudi

POSLEDNjIH pet godina Nataša Jovanović (34) iz Majdanpeka, svom mlađem bratu Nikoli (17) je i sestra i roditelj. Bdi nad njegovim strahovima, bori se sa njegovim autizmom i zajedničkom nemaštinom i pokušava da bratu postane srodnički hranitelj. Sada joj je potrebna pomoć svih nas.

Foto: Privatna arhiva

U garsonjeri od svega 20 kvadrata u Majdanpeku, Nataša pokušava da bratu Nikoli obezbedi siguran i dostojanstven život. Nikola ima autizam i u svakodnevnim aktivnostima u velikoj meri zavisi od njene pomoći. Otkako je njihova majka, zbog uznapredovale demencije i psihičkih smetnji smeštena u ustanovu, Nataša je preuzela brigu o bratu.

- Nikola je meni sve na svetu. Trudim se da mu obezbedim sve što mu je potrebno, ali sam došla u situaciju da više ne znam kako da izađem na kraj sa svim problemima. Ne mogu da radim jer on ne može da ostane sam. Ako ne radim, ne privređujem, a ne mogu ni da pozajmim novac jer nemam prihode da bih ga vratila - priča Nataša.

Foto: Privatna arhiva Nikola Jovanović

Majčina garsonjera njihov je jedini dom, prostor u kojem Nikola pronalazi sigurnost. Iako je mala, Nataša nastoji da mu u njoj stvori uslove za život i omogući da se bavi stvarima koje ga raduju.

RAČUN ZA POMOĆ Foto: "Novosti" FONDACIJA humanosti "Večernjih novosti" pokrenula je akciju pomoći ovim bratu i sestri. Oni koji žele da pomognu, sredstva mogu da uplate na žiro-račun naše Fondacije 205-5621-06, sa naznakom "Za Natašu i Nikolu Jovanović".

- Nikola govori, ali ne razume novac, ne razume vreme i ne može samostalno da funkcioniše. On živi u svom svetu i potrebna mu je moja pomoć. Ne može da izađe sam na ulicu. Moram da vodim računa o njemu i da mu pomognem u svakodnevnim stvarima - priča nam.

Zbog potrebe za stalnim nadzorom, Nataša ne može da organizuje život kao većina ljudi njenih godina. Njene mogućnosti da pronađe posao i obezbedi redovne prihode ograničene su brigom o bratu.

- Ljudi možda misle da, ako dete govori, može samo i da se snađe. Ali nije tako. Nikola ne može sam da proceni mnoge situacije i ne razume svet odraslih na način na koji ga mi razumemo. Ja moram da budem tu. Njegova bezbednost mi je na prvom mestu - nastavlja ova mlada žena.

Foto: Privatna arhiva

Ipak, Nikola ima svoja interesovanja i sposobnosti. Posebno voli da crta, a jezike je učio prateći sadržaje na internetu. Tako je preko Jutjuba usvajao engleski i ruski jezik.

- On voli da crta i volela bih da ima svoj sto, stolicu i kutak u kojem može da radi ono što ga zanima. Kada vidim koliko nešto voli i koliko može da nauči, bude mi teško što ne mogu da mu pružim bolje uslove. Ne treba njemu mnogo da bude srećan, ali i to što mu je potrebno ja trenutno ne mogu da obezbedim - kaže Nataša.

Osim brige o Nikoli i teške materijalne situacije, ovu mladu Majdanpečanku očekuje i obavezna obuka za srodničko hraniteljstvo koje bi im, koliko-toliko omogućilo stalne prihode. Poziv za obuku u Petrovcu na Mlavi dobila je od Regionalnog centra u Ćupriji, ali nema novca za put.

Foto: Privatna arhiva

- Obuka je zakazana za sledeću sredu i ne smem da je propustim. Ali, nemam novca da odem do Petrovca na Mlavi. Već tri meseca nismo dobili socijalnu pomoć zbog administrativnih grešaka. Trenutno nemamo nikakva novčana sredstva. Ne znam kome više da se obratim - zabrinuta je Nataša.

TRAUME I VRŠNjAČKO NASILjE ZBOG ranijih trauma i vršnjačkog nasilja, Nikola više ne pohađa školu, već vreme provodi kod kuće. Poznato okruženje pruža mu sigurnost, dok ga gužva, buka i nepredvidive situacije uznemiravaju. - Kuća mu je sigurna zona. Kada negde idemo, ja sam uz njega. Znam čega se plaši i šta može da ga uznemiri. Trudim se da ga zaštitim koliko mogu. On je moj brat i ne mogu da ga prepustim samom sebi - kaže Nataša.

U njihovoj garsonjeri nedostaju osnovne stvari za svakodnevni život. Nikoli su potrebni odgovarajući krevet, radni sto i stolica, kao i ormar za odeću. Zbog problema sa kičmom potrebni su mu strunjača i pribor za vežbanje, a porodici nedostaju hrana i sredstva za higijenu.

- Sve su to osnovne stvari, ništa od toga nije luksuz, ali sada ne mogu da ih kupim - dodaje Nataša i jada se da im ni pripremanje obroka nije jednostavno.

Šporet koji koriste nedavno se pokvario. Radi samo najmanja ringla, dok rerna uopšte ne funkcioniše.

Foto: Privatna arhiva

- Kada nemate novca, onda je i takav kvar veliki problem. Želela bih da nam stan bude normalno opremljen, da mogu da mu spremim obrok i da ima uslove koji su mu potrebni. Želim samo da živi u uslovima kakve zaslužuje - dodaje Nataša i veli da ne odustaje od brige o bratu. - Ne tražim da meni neko nešto obezbedi. Najvažnije mi je da Nikola ima ono što mu treba. Gledam ga kako raste i želim da bude dobro, da bude bezbedan i da ima svoj mir.

U njihovih 20 kvadrata nema mnogo prostora, ali ima ljubavi i brige kojima Nataša nastoji da nadomesti ono što im nedostaje. Ipak, za osnovne uslove života potrebna im je pomoć drugih.