Hrvat naredio igračima da se ne tuširaju nakon utakmice Lige šampiona
Fudbaleri Borusije iz Dortmunda ostvarili su izuzetno važnu pobedu na gostovanju ekipi Sabaha (2:1) u 3. kolu Lige šampiona, ali je glavna tema svetskih medija postao bizaran detalj koji se dogodio odmah nakon poslednjeg zvižduka.
Naime, hrvatski trener Niko Kovač naredio je svojim izabranicima da se ne tuširaju na Olimpijskom stadionu u Bakuu, već da se odmah spakuju i oznojeni produže pravo u klupski autobus.
Nemački mediji su ubrzo objavili fotografije "znojavih milionera" kako ubrzano napuštaju objekat, što je nateralo novinare da na konferenciji za štampu otvoreno pitaju bivšeg selektora Hrvatske o čemu se radi.
"Ni juče posle treninga se nismo tuširali ovde. Dobili smo preporuku da je bolje da to uradimo u hotelu, nego na samom stadionu. Zato smo se odlučili za brzi povratak", ostao je zagonetan Kovač.
Mnogo otvoreniji i direktniji bio je sportski direktor kluba Ole Buk, koji je slikovito objasnio da svlačionice u Azerbejdžanu ne ispunjavaju visoke standarde nemačkog velikana.
"Verujem da su tuševi u našem hotelu znatno privlačniji. Zato smo požurili da igrači stignu tamo što pre. Kada kažem 'privlačniji', možete sami da zamislite na šta mislim. Prostor za tuširanje na stadionu jednostavno nije najuređeniji", poručio je Buk za nemačke medije.
Kako prenose inostrani izvori, stručni štab Borusije nije želeo da rizikuje potencijalnu zarazu opasnom bakterijom legionelom, koja se često pojavljuje u zapuštenim vodovodnim sistemima gde voda ne cirkuliše redovno.
Sa druge strane, domaćini su ostali zatečeni i uvređeni ovakvim ponašanjem gostiju. Fudbaler Sabaha Džoj-Lans Mikels istakao je da Nemci bez razloga glume zvezde.
"Mi smo se tamo sasvim normalno tuširali prošle nedelje pre utakmice sa Slavijom. Tuševi su potpuno u redu, ima tople vode i stvarno ne znam u čemu je bio problem kod njih", izjavio je Mikels.
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