ZAPADNE zemlje primenjuju protiv Rusije razne mehanizme destruktivnog delovanja, od besomučne propagande do direktnih pretnji i ucena, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku posvećenom merama za suzbijanje destruktivnih aktivnosti koje se sprovode uz pomoć nevladinih organizacija koje deluju na teritoriji Rusije.

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- U cilju smanjenja ugleda Rusije na svetskoj sceni i slabljenja njenog ekonomskog i odbrambeno-industrijskog potencijala, koriste se svi mehanizmi destruktivnog delovanja: besomučna rusofobična propaganda, nezakonite i brojne ekonomske sankcije, jačanje vojnih snaga u blizini naših granica, agresivna retorika, direktne pretnje i ucene - naveo je Šojgu.

Osim toga, prema njegovim rečima, u težnji da ograniče mogućnosti spoljnoekonomske i političke saradnje Rusije, „oni koriste otvoreno kriminalne metode — od nasilnog preuzimanja imovine i piraterije do ekstremističkih i terorističkih akcija“.

Šojgu smatra da je neophodno delovati preventivno u uslovima kada Zapad vodi otvorenu antirusku politiku.

- Razumemo planove protivnika i moramo delovati preventivno, blagovremeno osmišljavajući i efikasno sprovodeći sveobuhvatne i sistemske mere za suprotstavljanje - kazao je on.

Lobiraju za interese vojnih kompanija, ne brinu za građane

Lideri evropskih zemalja opredelili su se za militarizaciju, otvoreno lobiraju za interese vojnih kompanija i podržavaju sve što je povezano sa suprotstavljanjem Rusiji, cinično ignorišući mišljenje i potrebe sopstvenih građana.

- Mnogi od njih otvoreno govore da su interesi njihovih građana na drugom mestu, dok je na prvom mestu nastavak i beskrajna podrška svemu što je povezano s nacističkim kijevskim režimom, ili, jednostavnije rečeno, svemu što je povezano sa suprotstavljanjem Rusiji - rekao je Šojgu.

Neprijateljski nastrojene zemlje

Specijalne službe neprijateljski nastrojenih zemalja pojačavaju napore za destabilizaciju situacije u ruskim regionima, primetio je on.

- U uslovima napete međunarodne situacije, izazvane slabljenjem uticaja pristalica globalizacije i formiranjem multipolarnog svetskog poretka, neprijateljski nastrojene države nastavljaju da vode agresivnu antirusku politiku, dok njihove specijalne službe sistematski pojačavaju napore za destabilizaciju društveno-političke situacije u ruskim regionima - istakao je on.

Poslednji događaji u zemljama Evropske unije jasno pokazuju da su vladajuće stranke u potpunosti izgubile poverenje stanovništva, zaključio je Šojgu, istakavši da zapadni lideri, umesto da rade na poboljšanju kvaliteta života građana, nastavljaju da pokušavaju da „ostvare svoje bolesne fantazije“, proglašavajući Rusiju agresorom.

(Sputnjik)

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