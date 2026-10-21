RUKOMETNI TIKET: Tipovi iz različitih zemalja širom Evrope
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga.
Rukomet
18.30 Slovan - Gorenje ukupno golova +59.5 (1.68)
18.45 Partizan - Porto ukupno golova -66.5 (1.55)
18.45 Zagreb - PSŽ 2 (1.30)
Kvota: 3.39
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