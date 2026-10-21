"NIŠ MIRIŠE NA RUZMARIN!" Vučić se oglasio na mrežama, ima jako važnu vest za građane Srbije (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se novim videom na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Niš miriše na ruzmarin! Vidimo se od 17 sati! - naveo je Vučić u opisu objave.

Kako je istakao danas je veliki dan za SNS, i čestitao im 18 godina postojanja.

- Vreme je da sebe menjamo u budućnosti da bismo mogli da nastavimo da radimo najveći i najvažniji nacionalni posao za našu zemlju - kazao je Vučić.

Napomenuo je da ovog jutra ima važne sastanke sa potencijalnim stranim investitorima i posle toga kreće za Niš.

- Program za jug Srbije je nešto što će doneti preporod ne samo Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu već svim manjim opštinama - rekao je on.

Opširnije u videu koji sledi: