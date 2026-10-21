Rijera nasmejan izašao na trening Zvezde, pa šmekerskim potezom oduševio sve na Marakani
Nasmejan je Albert Rijera, trener Crvene zvezde, izašao na teren Marakane u sredu ujutru, gde su crveno-beli odradili trening pred duel 2. kola Lige konferencije protiv Kopenhagena.
Već po izlasku videli smo šmekerski potez Španca koji je, pre nego što se priključio prvotimcima, prišao i pozdravio dve dame koje su se nalazile iza gola podno severne tribine.
Nedugo zatim Rijera je proćaskao sa golmanom Mateusom, da bi zvaničan početak treninga usledio nakon kratkog sastanka sa ostatkom ekipe.
Rijera je potom komandnu palicu prepustio svojim pomoćnicima, pre svega onima koji brinu za kondiciju, a njihov rad je i obeležio prvih 15 minuta treninga - koliko je novinarima bilo dozvoljeno da posmatraju.
Podsetimo. Zvezda protiv Kopenhagena igra u četvrtak od 18.45 časova, uz imperativ pozitivnog rezultata nakon poraza od Lugana u prvom kolu (3:2).
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