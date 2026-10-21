Fudbal

Rijera nasmejan izašao na trening Zvezde, pa šmekerskim potezom oduševio sve na Marakani

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21. 10. 2026. u 11:46

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Nasmejan je Albert Rijera, trener Crvene zvezde, izašao na teren Marakane u sredu ujutru, gde su crveno-beli odradili trening pred duel 2. kola Lige konferencije protiv Kopenhagena.

Ријера насмејан изашао на тренинг Звезде, па шмекерским потезом одушевио све на Маракани

Foto: Mario Maric

Već po izlasku videli smo šmekerski potez Španca koji je, pre nego što se priključio prvotimcima, prišao i pozdravio dve dame koje su se nalazile iza gola podno severne tribine.

Nedugo zatim Rijera je proćaskao sa golmanom Mateusom, da bi zvaničan početak treninga usledio nakon kratkog sastanka sa ostatkom ekipe.

Rijera je potom komandnu palicu prepustio svojim pomoćnicima, pre svega onima koji brinu za kondiciju, a njihov rad je i obeležio prvih 15 minuta treninga - koliko je novinarima bilo dozvoljeno da posmatraju.

Podsetimo. Zvezda protiv Kopenhagena igra u četvrtak od 18.45 časova, uz imperativ pozitivnog rezultata nakon poraza od Lugana u prvom kolu (3:2).

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