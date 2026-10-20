"MENI JE STAVLJENA ŽUTA TRAKA" Vučić o N1: Ja sam jedini zabranjen da ne mogu da se pojavim

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gost je Informer TV. On je otkrio šta se dogodilo kada je N1 saznao da dolazi u emisiju.

Foto: printskrin TV Informer

- N1 je nama dao termin koji niko ne bi gledao i čekali su da pošalju ime jer ide 1 na 1 sa novinarom. Oni su čekali ime od Vladanke i ona je javila da ću biti ja, a onda smo shvatili da je meni stavljena žuta traka i da sam ja jedini zabranjen i da ne mogu da se pojavim. Ko je novinar, nemam pojma, meni je to svejedno, kao da ima razlike neke između njih. Na isti kalup su ih pravili. I zato su toliko sujetni, zato se toliko tuku između sebe, zato što ne mogu da podnesu jedni druge, i svaki misli da je najpametniji. Ja se sad smejem, a u trenutku sam se osetio veoma povređen... To je ponižavajuće da vam neko u zemlji u kojoj ste bili predsednik pokazuje kako tu nema demokratije, ali je dobro da to ljudi vide jer ja tu nisam kriv, već svi oni koji su to plaćali deceniju i nešto. Za mene je mnogo važnije da kažem ono što sam planirao da kažem tamo. Nisam hteo da se svađam sa njima, samo da im kažem da su lažovi i za "zvučni top", Jovanjicu, Sarajevo safari... - podsetio je Vučić.