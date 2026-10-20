Politika

"POSLEDNJI PUT SE TO U SRBIJI DOGODILO 1945." Vučić: Tad je zavedena komunistička diktatura

V.N.

20. 10. 2026. u 15:45

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gost je Informer TV. Vučić je uporedio odluku redakcije N1 sa obustavom štampanja lista „Demokratija“ Milana Grola 1945. godine, ocenivši da oba slučaja predstavljaju pokušaj političkog isključivanja.

ПОСЛЕДЊИ ПУТ СЕ ТО У СРБИЈИ ДОГОДИЛО 1945. Вучић: Тад је заведена комунистичка диктатура

Foto: Printskrin Informer TV

Poslednji put se to u Srbiji dogodilo 1945.

- Tada je trebalo na izborima da učestvuje partija Milana Grola protiv KP i oni su izdavali časopis Demokratija. Onda su "klasno osvećeni radnici" doneli odluku da ne štampaju taj list i tad je zavedena komunistička diktatura. Tada se Grol povukao sa izbora i demokratija i višestranačje su ukinuti - kazao je Vučić.

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