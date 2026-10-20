Politika

"SLOŽNO, KAO PORODICA": Vučić pozvao građane da izađu na glasanje (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 15:45

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je građane da izađu u nedelju na glasanje.

СЛОЖНО, КАО ПОРОДИЦА: Вучић позвао грађане да изађу на гласање (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Izađimo u nedelju na glasanje, složno, kao porodica -  navodi se u objavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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