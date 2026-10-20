"ONAJ KO TO PROČITA NIKAD ZA TAKO NEŠTO DA GLASA NEĆE" Vučić o 11 tačaka "Studentske liste": Više ima detalja na flajeru za piceriju
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je u intervjuu za Informer izjavio da bi njegov sin i sin glavnog i odgovornog urednika Dragana J. Vučićevića ne bi lošije napisali 11 tačaka kao u "programu" tzv. studentske liste.
- Onaj ko to pročita nikad za tako nešto da glasa neće. Uzeli su sa Čet Dži-Pi-Tija neke lepe rečenice. U tih 11 tačaka, što sam mogao da pročitam, pročitao sam sve, a nisam pročitao ništa. Jer nemate šta da pročitate. Besmislice: "Tada će penzioneri živeti život dostojan čoveka. " I tako, budalaštine nekakve, onako opšta mesta. Kao iz 90-ih, s početka. Više ima detalja na flajeru za piceriju. Flajer za piceriju je ozbiljan papir, ozbiljan dokument u odnosu na ovo što su oni sastavili. Elem, jeste. Moja namera je bila da govorim o onome šta ćemo da uradimo - kazao je on.
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