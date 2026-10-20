NEKOLIKO ZANIMLJIVIH RAZLOGA: Zašto mačka voli da spava baš na vašim grudima?
LEGNETE da odmorite, a vaša mačka odmah se popne na vas, udobno smesti na grudi i počne da prede. Iako ponekad ume da bude nezgodno, iza ove neobične navike krije se nekoliko zanimljivih razloga.
Mačke su poznate po tome što pažljivo biraju gde će spavati. A ako vaša ljubimica najradije drema baš na vašim grudima, to može biti znak da se pored vas oseća sigurno.
Prema objašnjenju veterinara na portalu PetMD, mačke privlači toplota ljudskog tela, ali i ritam disanja i otkucaji srca, koji mogu da deluju umirujuće.
Vaše grudi su za mačku svojevrsno sigurno utočište. Tu može da se opusti, odmori i bude blizu osobe kojoj veruje.
Postoji i još jedan razlog – bliskost. Iako ih često prati reputacija nezavisnih životinja, mnoge mačke uživaju u fizičkom kontaktu sa vlasnicima.
Naravno, ne znači da vas mačka koja radije spava na kauču voli manje. Svaka ima svoje navike i omiljena mesta za odmor.
Zato, sledeći put kada vam se krznena ljubimica smesti na grudi i zadovoljno počne da prede, setite se da je možda upravo tu pronašla mesto na kojem se oseća najbezbednije.
(24sedam)
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