"NEĆE TREBATI PARTIJSKA KNJIŽICA ZA POSAO! KO PREKRŠI, ODGOVARAĆE" Vučić: Nova vlada izdvaja 1,3 milijarde evra za bolnice
ANALIZIRAJUĆI brige i potrebe građana Srbije, Aleksandar Vučić je istakao da već nekoliko meseci obilazi Srbiju, sluša narod
"Nova vlada odmah će izdvojiti 1,3 milijarde evra za obnovu i izgradnju bolnica i domova zdravlja. I ne, nikada vam neće biti potrebna partijska knjižica da se zaposlite. Ko to prekrši, odgovaraće. Imate moju reč", poručio je Aleksandar Vučić u novom spotu kampanje "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, uz poruku da zemlja može da napreduje samo kada je ujedinjena.
Spot započinje autentičnim porukama građana koji ukazuju na svakodnevne probleme sa kojima se suočavaju. Među istaknutim pitanjima nalaze se zabrinutost roditelja zbog odlaska mladih sa sela u Beograd, otvoreno pitanje da li je za zaposlenje u lokalnoj sredini neophodna partijska knjižica, kao i problem dostupnosti zdravstvene zaštite — gde građani napominju da im rast plata ne rešava problem višečasovnog putovanja do najbliže bolnice radi terapije
- Plata mi je veća, ne kažem, a šta mi to vredi kad moram da putujem do bolnice za terapiju dva sata? - neka su od pitanja građana.
Analizirajući brige i potrebe građana Srbije, Aleksandar Vučić je istakao da već nekoliko meseci obilazi Srbiju, sluša narod i da je u potpunosti svestan izazova na terenu.
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