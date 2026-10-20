VUČIĆ: Uprkos blokadama izgrađeno oko 180 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da se rukovodstvo Srbije u poslednje dve godine ponašalo odgovorno uprkos tome što su neki blokirali i pokušavali da sruše državu i istakao da je u tom periodu izgrađeno oko 180 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

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- To je ogroman posao, dok su neki blokirali i želeli da Srbija stane. Izgradili smo i rekonstruisali nekoliko bolnica, najmanje šest, tokom tog vremena, i još gradili novih pet ili šest. Dakle, gradili smo dva ili tri dodatna naučno-tehnološka parka - naveo je Vučić za TV Hepi.

Naveo je da je neko morao da radi dok je neko blokirao zemlju i da je zahvaljujući tome jedna od nekoliko zemalja sa najvišom stopom rasta u Evropi.

- Neko mora da se ponaša odgovorno, i neko ne sme da se ponaša na način na koji su se oni ponašali sve ovo vreme. Oni su, nažalost, uspeli da kod dela naših ljudi danas izazovu mržnju koja je čak veća nego kod ljudi kod kojih su oni izazivali mržnju prema meni", ocenio je Vučić.

Vučić je govorio o planovima u oblasti zdravstvene zaštite i najavio da će prenatalni testovi biti besplatni, kao i da država planira da obezbedi senzore za praćenje nivoa šećera u krvi osobama sa dijabetesom.

- Ako jedan život možemo da spasemo, dva života da spasemo, važnije je od svih para iz budžeta - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, za lečenje retkih bolesti i nabavku inovativnih lekova biće potrebno izdvajati dodatna sredstva sa ciljem da što veći broj pacijenata dobije pristup savremenim lekovima i odgovarajućem lečenju. Naveo je da je prvi zahtev onih koji su blokirali zemlju bila dokumentacija za pad nadstrešnice što im je on i predao.

- Oni su rekli: 'Tu nema dokumentacije, jer Vučić nosi te registratore na jednom prstu, tu nema papira'. Nema kakvim lažima se nisu služili. A onda, posle tri meseca, su zaboravili na tu argumentaciju, i onda su rekli: 'Pa on je nama dostavio toliko papira, mi to ne možemo ni da stignemo da pročitamo'. Dakle, otišli su u jednu, pa u drugu krajnost, i za istu stvar potpuno suprotne, potpuno dijametralno suprotne stvari su izgovarali. Takvih lažova na svetu nema - naveo je Vučić.

Dodao je da im nikada nije bilo stalo ni do jednog stradalog i nikada im nije bilo stalo da bilo kome pomognu.

- Koliko su zla naneli srpskom društvu, o tome će se knjige pisati. Ali je naš posao da pokušamo da umirimo stvari. Neću da imamo Pariz i Milano ni jedan dan. Neću da imamo Tiranu. Znate, šta god ovde govorili, mi smo uspeli to da držimo koliko-toliko pod kontrolom. Ranjen je samo ovaj naš čovek, Bogdanović, teško ranjen, dakle, sa dva metka. Niko od njihovih ljudi nije stradao, niti je teže povređen. Lagali su čak i za slomljenu vilicu u Novom Sadu, da vas i to obavestim. Čak su i to lagali, iako nikada nisam hteo u tu temu da ulazim - kazao je Vučić.

Naveo je i da su slične laži izrečene i kada je reč o zvučnom topu ili o slučaju Jovanjica.

- Što mi nisu rekli i objasnili gde je bio taj zvučni top. Tačno. Za koji su me optužili da sam pucao u svoj narod. Što mi nisu pokazali. Znaju oni da su lagali. Znaju oni da su lagali sve vreme, i za to, i za Jovanjicu, i za sve drugo - naveo je Vučić.

(24sedam)