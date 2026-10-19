Politika

"CELA SRBIJA ĆE U NEDELJU DA MIRIŠE NA RUZMARIN!" Vučić otrkio zbog čega je srećan, a šta ga posebno brine

В.Н.

19. 10. 2026. u 10:15

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom gostovanja na TV Pinkg odgovorio i na pitanje da li se on srećan političar i srećan čovek.

ЦЕЛА СРБИЈА ЋЕ У НЕДЕЉУ ДА МИРИШЕ НА РУЗМАРИН! Вучић отркио због чега је срећан, а шта га посебно брине

Foto: SNS

Na pitanje da li je srećan političar, građanin, Vučić kaže:

- Srećan sam zbog napretka Srbije, pomalo sam zabrinut za budućnost Evrope i sveta. Imam dovoljno energije i entuzijazma da se borim za ljude, za zemlju. Pobediće onaj ko je bolji. Strašno je važno da izađemo na izbore, jer samo tako nećemo prepustiti budućnost države nekom drugom, onima koji su manje odgovorni. Našim starijim biračima da kažem, njihov glas je glas i za one mlađe. Država nije igračka - rekao je Vučić.

Pozvao je na skup u Nišu.

- Mnogo je važnije šta ćemo da poručimo ljudima. Biće vesela, pobednička atmosfera. Hvala svima koji su učestvovali u lepoj i čistoj kampanji. Mi izgubili, pobedili, biće veselo i muzika - cela Srbija će u nedelju da miriše na ruzmarin. Nadam se ubedljivoj pobedi. Mi ćemo da se veselimo jer smo uradili sve što smo mogli, i to čisto, pošteno, bez ikakvih trikova. Nikoga nismo vređali. Ponosan sam što smo se suprotstavili mnogima moćnima iz sveta, koji su uložili milijarde da ovu zemlju sruše. Srbiju nisu uspeli i Srbiju neće pobediti - kazao je Vučić.

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