MINISTARKA PAVKOV: Ostvaren dugogodišnji san - Prekogranično područje „Tara – Drina“
MINISTARKA zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov potpisala je danas, sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojanom Vipotnikom, Sporazum o prekograničnom povezivanju četiri zaštićena područja pod zajedničkim imenom „Tara–Drina“.
Pavkov je ocenila da ovaj sporazum predstavlja važan korak u jačanju saradnje Srbije i Republike Srpske u oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirodnog nasleđa i zajedničkog upravljanja zaštićenim područjima.
-U srcu Nacionalnog parka „Tara“ na Mitrovcu, sa kolegom ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojanom Vipotnikom potpisala sam Sporazum o prekograničnom povezivanju četiri zaštićena područja pod zajedničkim imenom „Tara–Drina“. Sporazumom smo povezali zaštićena prirodna dobra u jedinstven prostor: NP 'Tara' i PP 'Šargan–Mokra gora' u Srbiji, kao i NP 'Drina' i PP 'Veliki Stolac' u Republici Srpskoj. Šume ne znaju za granice, ptice ne nose pasoše, a reke i planine vekovima se drže kao jedan tim. Zato je naša odgovornost da ono što je priroda povezala mi dodatno osnažimo konkretnim delima, što istrajno i radimo. Republiku Srbiju i Republiku Srpsku spaja neraskidiva veza - mi smo isti narod. Drina nas povezuje, a priroda koju delimo obavezuje, poručila je Pavkov.
Pavkov je naglasila da potpisivanje sporazuma predstavlja ostvarenje dugogodišnjeg sna o zajedničkoj zaštiti prirodnih bogatstava, čiji su temelji postavljeni još 2024. godine, a saradnja dodatno osnažena potpisivanjem krovnog Memoranduma o razumevanju 3. novembra 2025. godine u Beogradu.
-U cilju efikasnije realizacije dogovorenih aktivnosti, biće uspostavljeno Koordinaciono telo koje će činiti rukovodioci sva četiri zaštićena područja, a aktivnosti će se oslanjati na Studiju prekograničnog područja 'Tara–Drina', čime se ova četiri zaštićena područja povezuju u jedinstvenu celinu. Zajedničko područje odlikuju izuzetno očuvane šume, kanjon Drine, jezero Perućac i brojna staništa retkih i zaštićenih vrsta, među kojima je i Pančićeva omorika, čije je prirodno stanište upravo ovaj prostor Srbije i Republike Srpske. Drina ima dve obale, a mi imamo jedan cilj - da sačuvamo ovo impresivno zajedničko područje za buduće generacije, poručila je Pavkov.
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