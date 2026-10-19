Bomba iz Španije: Bivši miljenik Grobara vodi srpskog trenera u slavni klub!

Mediji sa Pirineja potvrdili da je transfer na pomilu,

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

UD Las Palmas traži trenera. Uprkos komentarima Migela Anhela Ramireza, klub sa Gran Kanarije nikad nije prestao da traga za novim šefom struke, čak ni tokom tekuće sezone. U stvari, imaju skauta koji je isključivo posvećen analizi potencijalnih trenera za klub.

Sa Huanom Manuelom Rodrigezom koji je trenutno na čelu, pod privremenim, ili bilo kojim drugim imenom, UD Las Palmas radi na pronalaženju stalnog menadžera koji će voditi novi projekat. Anhel Garsija iz Kazureanda, otkrio je ime Radomira Kokovića, srpskog stručnjaka rođenog 1984. godine.

Aktuelni šef stručnog štaba Železničara zauzima sa Pančevcima mesto u samom vrhu tabele Superlige Srbije. Njegovo imenovanje bi nesumnjivo bila preporuka Branka Milovanovića, člana uprave UD Las Palmasa i glasa od poštovanja slavnog kluba kada je u pitanju istočnoevropski fudbal.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Osim što je trenutno aktivan u Železničaru Pančevo, vredi napomenuti da je Radomir Koković uspešno vodio i druge timove kao što su: turski Gectepe, beogradske Grafičar, Voždovac i Zemun, kao i kineski Šangaj Sports.

Podsetimo, Las Palmas je najveći uspeh u Primeri ostvario sezone 1968/1969. kada je bio vicešampion, dok je najbolji u Segundi bio četiri puta (1953, 1963, 1984. i 1999. godine).

Igrao je i finale Kupa Kralja 1978. godine na "Santjago Bernabeu", kada je poražen od Barselone sa 1:3.

Treba reći da je klub sa Kanarskih Ostrva u poslednjoj deceniji iznedrio mnoge talente, a najpoznatiji među njima je prvotimac katalonskog giganta - Pedri.

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