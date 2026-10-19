KUSTURICA DOBACIVAO UVREDE ADVOKATU: Nastavljeno suđenje Andrijani Nešić - oglasio se poznati advokat Igor Isailović

DANAS je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu nastavljeno suđenje po tužbi reditelja Emira Kusturice protiv Andrijane Nešić, glavnog urednika portala "Novosti".

Foto: Novosti

Kusturica je preko kancelarije Zdenka Tomanovića podneo krivičnu prijavu protiv Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od dve godine, odnosno zabranu obavljanja novinarskog i uredničkog posla.

U postupku je promenjen sudija, te je slučaj dodeljen sudiji Teodori Avramović, a danas je održan glavni pretres na kom je postupak krenuo ispočetka jer je došlo do promene postupajućeg sudije te su uvodna izlaganja ponovljena.

Tokom izlaganja advokata Strahinje Vujovića iz kancelarije, Kusturica mu je kroz zube dobacivao niz uvreda. Ovakvo ponašanje reditelja prokomanterisao je poznati srpski advokat Igor Isailović, a čija kancelarija zastupa Nešićevu u ovom slučaju:

Foto: Novosti

- Danas smo, kao branioci novinara, prisustvovali suđenju na kojem je učestvovao i naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica. Naše postupanje bilo je u potpunosti u skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata i dostojanstvom koje advokatura kao časna profesija nosi.

Na uvrede i provokacije nismo odgovarali, iz poštovanja prema profesiji kojoj pripadamo, sudu kao mestu na kojem se traži pravda, ali i prema našem proslavljenom reditelju, čije smo filmove gledali i cenili.

U vremenu dubokih društvenih podela, posebno je važno sačuvati pristojnost i pokazati veličinu da se izdignemo iznad sukoba. Različita mišljenja ne smeju biti prepreka međusobnom poštovanju, niti povod da se bilo ko ometa u obavljanju svog posla.

Nastavljamo da odlučno i dostojanstveno štitimo prava svojih klijenata i da se borimo za pravdu, argumentima i pravnim sredstvima.

Ujedinjena Srbija za nas znači društvo u kojem se poštuju institucije, čuva dostojanstvo svakog čoveka i svakome omogućava da slobodno i nesmetano radi svoj posao. Takvoj Srbiji ostajemo posvećeni - rekao je Isailović.

Nešićeva je nakon završenog suđenja ponovila u izjavi medijima da Kusturica traži zabranu obavljanja poziva, dužnosti i delatnosti, te da je tokom suđenja vređao njenog branioca:

Kusturica se pre samog suđenja, za razliku od ročišta gde je bežao od medija, obratio gde je rekao da ne traži zabranu iako je decidno u tužbi navedeno baš da traži zabranu.