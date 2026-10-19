Politika

VUČIĆ PORUČIO POLITIČKIM PROTIVNICIMA: Nećemo vam dozvoliti da kradete džakove, zapisnike, jedan jedini glas u Srbiji

В.Н.

19. 10. 2026. u 10:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostuje ovog jutra u emisiji "Jutro sa Gordanom Uzelac" na TV Pink, gde je pozvao građane da izađu na izbore i poručio da očekuje veliku izlaznost.

ВУЧИЋ ПОРУЧИО ПОЛИТИЧКИМ ПРОТИВНИЦИМА: Нећемо вам дозволити да крадете џакове, записнике, један једини глас у Србији

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić je govorio o zaštiti države i izbornog procesa, ističući da neće dozvoliti krađu glasova, džakova ili zapisnika, a izneo je i očekivanje da će razlika između izbornih lista iznositi najmanje 400.000 glasova.

- Hoću ljude da zamolim da izađu na izbore. Oni vas varaju oko velike izlaznosti. Mi štitimo otadžbinu, državnost, štitimo i čuvamo Srbiju. Samo je važno da izađemo, očekujem veliku izlaznost, očekujem da izađe 4 miliona i 100. Nećemo vam dozvoliti da kradete džakove, zapisnike, jedan jedini glas u Srbiji. Dogodili se da je narod oduševljen politikom da je Stepinac jednako vladiki Nikolaju, mi ćemo da čestitamo. Oni sebe i dalje obmanjuju pričom da će da pobede. To su bajke. Razlika će da bude toliko velika da će da budu šokirani. Ja očekujem najmanje 400.000 glasova razlike - kazao je Aleksandar Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: Nikada više!

TRAMP SVOJIM PLANOM ŠOKIRAO ZAPAD: Ruski gas se vraća u Evropu? Putin trlja ruke, Berlin poručuje: "Nikada više!"