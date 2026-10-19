VUČIĆ PORUČIO POLITIČKIM PROTIVNICIMA: Nećemo vam dozvoliti da kradete džakove, zapisnike, jedan jedini glas u Srbiji

PRVI na listi i nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostuje ovog jutra u emisiji "Jutro sa Gordanom Uzelac" na TV Pink, gde je pozvao građane da izađu na izbore i poručio da očekuje veliku izlaznost.

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Vučić je govorio o zaštiti države i izbornog procesa, ističući da neće dozvoliti krađu glasova, džakova ili zapisnika, a izneo je i očekivanje da će razlika između izbornih lista iznositi najmanje 400.000 glasova.

- Hoću ljude da zamolim da izađu na izbore. Oni vas varaju oko velike izlaznosti. Mi štitimo otadžbinu, državnost, štitimo i čuvamo Srbiju. Samo je važno da izađemo, očekujem veliku izlaznost, očekujem da izađe 4 miliona i 100. Nećemo vam dozvoliti da kradete džakove, zapisnike, jedan jedini glas u Srbiji. Dogodili se da je narod oduševljen politikom da je Stepinac jednako vladiki Nikolaju, mi ćemo da čestitamo. Oni sebe i dalje obmanjuju pričom da će da pobede. To su bajke. Razlika će da bude toliko velika da će da budu šokirani. Ja očekujem najmanje 400.000 glasova razlike - kazao je Aleksandar Vučić.