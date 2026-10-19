BIVŠI TRENER CRNO-BELIH ZA NOVOSTI: Nekad su stajali u redu da bi radili u Partizanu, a sad... Sale mora da izdrži!

Iskusnog stručnjaka boli pogled na tabelu Superlige.

FOTO: M. Vukadinović

Teško je svim partizanovcima ovih dana kada pogledaju tabelu Superlige, pa tako i Vladimir Vermezoviću (63). Proslavljeni fudbaler crno-belih, a kasnije i šef stručnog štaba u dva mandata, ne krije da je razočaran rezultatima i stanjem u kom se njegov voljeni klub trenutno nalazi, o čemu je otvoreno pričao za portal "Novosti".

Klub iz Humske trenutno je na desetom mestu u domaćem prvenstvu, sa samo 11 osvojenih bodova iz isto toliko odigranih utakmica. Poraz od Železničara u nedelju veče (1:0) bio je čak šesti od početka sezone, pa su navijači s razlogom zabrinuti da će se ekipa na kraju boriti za opstanak u plej-inu, umesto za plasman u Evropu.

Pritom, četvrtu godinu zaredom nema "parnog valjka" u grupnoj fazi nekog UEFA takmičenja, a na sve to nadovezali su se i brojni problemi sa nedisciplinom igrača, prvo Ibrahima Zubairua, a potom i Dembe Seka.

- Nisam u klubu, nemam nikakav kontakt sa ljudima koji su trenutno tamo, tako da ne mogu da pričam o tome šta se unutra dešava i kakvi su konkretno problemi. Mogu da kažem samo ono što vidim sa strane, kao i i svi ostali navijači Partizana. Nije dobro... Situacija je očigledno jako teška, ni u najgorim snovima nismo mogli da zamislimo da će rezultati i plasman na tabeli biti ovako loši. I dalje se nadam da će uspeti nekako da se pronađe izlaz iz krize, a kako to ne znam... - kaže Vermezović za "Novosti".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Fudbaleri Partizana

Legendarni kapiten, a sada šef struke Saša Ilić i dalje ima podršku navijača i uprave, što je potvrdio i predsednik Rasim Ljajić. Međutim, ako se rezultatska kriza nastavi, pitanje je do kada će i to strpljenje da potraje.

- Nekada su treneri čekali u redu da rade u Partizanu, a sada puškom ne možete da ih naterate da dođu. I to nešto govori. Što se tiče Saleta, treba ga pustiti da radi i podržati ga u ovim teškim vremenima, jer on najbolje zna kako ovaj klub diše i funkcioniše. Pre svega, treba da se odredi šta je cilj do kraja sezone. Trka za titulu je odavno izgubljena, e sada, da li je prioritet plasman u plej-of, napad na trofej Kupa Srbije ili bitka za opstanak. To mora jasno da se kaže, da se sve snage usmere ka tome, pa da se na kraju sezone podvuče crta i donose zaključci - naglašava Vermezović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Radosav Petrović, Saša Ilić i Ljubiša Ranković

Iskusni trener ne želi da ulazi u dublju analizu, ali smatra da su mnogi faktori uticali da se dođe u ovakvu situaciju.

- Glupo bi bilo da sa ove distance savetujem ili pametujem, jer pravu sliku imaju samo oni koji su trenutno u klubu. Saša Ilić i njegovi saradnici najbolje znaju kako ekipa trenira, da li su igrači zadovoljni ili ne, šta to ne valja... Svi čujemo da tu ima raznih prepreka, da postoji i nedisciplina u timu, kao i da finansijska situacija nije sjajna. Sve to sigurno utiče na ceo kolektiv, ali odgovornost svakako ne može da snosi pojedinac - naglašava Vermezović.

Foto: Printskrin Vladimir Vermezović

Stručnjak koji je crno-belima doneo šampionsku titulu u sezoni 2004/05. priznaje da ga niko u aktuelnom sastavu nije posebno oduševio ili impresionirao umećem na terenu.

- Ne vidim da u timu ima igrača koji poseduje ekstra kvalitet, da je sposoban da nosi ekipu ili da jednim potezom reši utakmicu. Kad je već tako, onda mora da se pravi jak tim, u svakom smislu te reči. Da se tačno zna ko šta radi, da postoje jasno definisani zadaci, zajedništvo, autoriteti na terenu i u svlačionici, što je u prošlosti uvek krasilo Partizan - zaključuje Vermezović.