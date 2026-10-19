Detonacija u Prvoj ligi: Bivši fudbaler Crvene zvezde potpisao za dobro poznat klub!

Ozvaničen transfer posle povratka iz inostranstva.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Fudbalerima Spartaka ne cvetaju ruže u Prvoj ligi Srbije. Posle ispadanja iz superligaškog društva, Subotičani su loše startovali i u rangu niže.

Usledila je potom promena trenera, pa je na mesto otpuštenog Sava Pavićevića nedavno imenovan Dragan Vukmir.

"Plavi Golubovi" su u finišu prošlog prvenstva, kada su već bili prežaljeni, postavili nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde za glavnokomandujućeg. Međutim, kako rezultati na početku prvoligaškog takmičenja nisu bili očekivani i Pavićeviću se uprava zahvalila na saradnji i dovela bivšeg prvotimca novosadske Vojvodine.

Sada su Subotičani rešili da ojačaju i igrački kadar, pa su angažovali svojevremnog igrača kluba sa Marakane, Nikolu Karaklajića! Iskusno krilo (31 godina) vratilo se u srpski fudbal iz Azerbejdžana, a priliku da debituje imaće danas protiv čačanskog Borca 1926, u poslednjem meču 12. kola Prve lige.

"U danu kada igra utakmicu kojom se zatvara 12. kolo PLS, Spartak je promovisao novo pojačanje! Dres subotičkog prvoligaša do kraja aktuelne sezone nosiće Nikola Karaklajić! Iskusni (31) krilni fudbaler stiže iz azerbejdžanskog kluba Imišli, gde je otišao u junu 2025. iz redova Napretka. Tokom dosadašnje karijere igrao je još za Voždovac, Čukarički, Javor, Novi Pazar, Crvenu zvezdu... Takođe, bio je član mlađih selekcija reprezentacije Srbije.", stoji u saopštenju Subotičana.

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