DRAMA U UKRAJINI! Zelenski u panici: "POGOĐENO 28 TRAFOSTANICA, Staršild više NE RADI!"

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je tokom protekle noći u ruskim napadima pogođeno 28 trafostanica i drugih kritičnih energetskih objekata, kao i da je dobio izveštaj od jedinica koje koriste usluge Starlink/Staršild da oprema za presretanje dronova prestaje da funkcioniše pri brzinama od 130 do 161 kilometar na sat.

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Zelenski je u objavi na platformi X kazao da su, nakon izveštaja o stanju u zemlji nakon još jednog talasa ruskih napada, ministri odbrane i spoljnih poslova, kao i tim predsedničke kancelarije "dobili hitne zadatke u vezi sa kontaktima sa partnerima koji mogu brzo da ojačaju" ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

-Postoje politički sporazumi koji nisu sprovedeni na radnom nivou. Takođe postoje kašnjenja u određenim vrstama vitalnih zaliha na nivou Ministarstva rata Sjedinjenih Američkih Ddžava. Večeras ćemo održati dodatni sastanak kako bismo razmotrili rezultate svih kontakata koji moraju da se održe tokom dana. Očekujem konkretne rezultate, istakao je Zelenski.

Dodao je da su data uputstva za angažovanje sa baltičkim državama, za podršku ukrajinskoj logistici.

-Takođe je postojao poseban izveštaj vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine o informacijama koje su dobijene od jedinica koje koriste usluge Starlink/Staršild. Nažalost, utvrdili smo da oprema prestaje da funkcioniše pri brzinama od 130 do 161 kilometar na sat u različitim sektorima fronta. To usporava našu logistiku na prvoj liniji fronta i ograničava upotrebu različitih vrsta dronova, posebno dronova srednjeg dometa i presretača 'šaheda' na mlazni pogon, naveo je Zelenski.

Zelenski je rekao da se to pitanje mora još danas pokrenuti sa partnerima Ukrajine "na svim nivoima", zato što je brzina pri presretanju ruskih dronova "važna kada je u pitanju zaštita života".

Staršild je vojna verzija satelitske mreže Starlink, koju je kompanija SpejsEks američkog milijardera Ilona Maska razvila specijalno za potrebe Pentagona, američkih obaveštajnih službi i njihovih saveznika, i on je opremljen senzorima za snimanje i posmatranje Zemlje u realnom vremenu, praćenje meta i rano upozoravanje na raketne napade, a ukrajinska vojska ga koristi za navigaciju brzih jurišnih dronova i presretanje vazdušnih pretnji.

Mask je ranije izjavio da je, dok je komercijalni Starlink pod kontrolom kompanije Spejs Eks, sistem Staršild u potpunom vlasništvu i pod kontrolom Vlade i vojske Sjedinjenih Američkih Država i da Pentagon i predsednik SAD donose konačne odluke o tome ko može da koristi mrežu i sa kakvim ograničenjima brzine.

Tanjug

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