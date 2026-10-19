Svet

UKRAJINCI POGODILI POGREBNO VOZILO: Tri osobe poginule, dve povređene u napadu u LNR

Novosti online

19. 10. 2026. u 16:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRI osobe su poginule, a dve su ranjene u Luganske Narodne Republike nakon što su ukrajinske Oružane snage pogodile pogrebno vozilo koje je prevozilo preminulu osobu.

УКРАЈИНЦИ ПОГОДИЛИ ПОГРЕБНО ВОЗИЛО: Три особе погинуле, две повређене у нападу у ЛНР

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

Tu vest saopštilo je Leonid Pasečnik, lider LNR.

Tokom noći oboreno 149 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći presreli i uništili 149 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Samarske i Rostovske oblasti, kao i republike Tatarstan, Udmurtije i Krima.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju