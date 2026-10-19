UKRAJINCI POGODILI POGREBNO VOZILO: Tri osobe poginule, dve povređene u napadu u LNR

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je tokom protekle noći u ruskim napadima pogođeno 28 trafostanica i drugih kritičnih energetskih objekata, kao i da je dobio izveštaj od jedinica koje koriste usluge Starlink/Staršild da oprema za presretanje dronova prestaje da funkcioniše pri brzinama od 130 do 161 kilometar na sat.