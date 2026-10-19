UKRAJINCI POGODILI POGREBNO VOZILO: Tri osobe poginule, dve povređene u napadu u LNR
TRI osobe su poginule, a dve su ranjene u Luganske Narodne Republike nakon što su ukrajinske Oružane snage pogodile pogrebno vozilo koje je prevozilo preminulu osobu.
Tu vest saopštilo je Leonid Pasečnik, lider LNR.
Tokom noći oboreno 149 ukrajinskih dronova
Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći presreli i uništili 149 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Samarske i Rostovske oblasti, kao i republike Tatarstan, Udmurtije i Krima.
(Sputnjik)
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