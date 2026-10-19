"NEKA LJUDI RAZMISLE KO JE ŠTA URADIO ZA NOVI PAZAR" Vučić: Nama je potreban mir, stabilnost i ulaganja u taj kraj
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gost je u emisiji "Jutro sa Gordanom Uzelac" na TV Pink, gde govori o odnosima sa Bošnjacima u Novom Pazaru, pitanju državne himne i ulaganjima u ovaj kraj.
Vučić je istakao da su u Novom Pazaru realizovani i planirani brojni infrastrukturni i zdravstveni projekti, poručivši da su mir, stabilnost i verska tolerancija od ključnog značaja.
- Ja razumem da deo Bošnjaka u Novom Pazaru ne želi da čuje himnu. Ja molim samo Bošnjake da sagledaju ko je za njih uradio u prethodnom periodu. Mi nastavljamo sa izgradnjom brze saobraćajnicom Kraljevo-Raška-Novi Pazar. Radimo Kliničko bolnički centar u Novom Pazaru. Ulagali smo u svaku oblast, izgradili stadion. U Pazaru sam pomagao i crkve i manastire, ali i džamiju - kazao je Vučić.
- Neka ljudi razmisle da li je bilo ko na studentskoj listi učinio bilo šta za njih. Nikada nisam dozvolio da se unosi verska netrpeljivost, svako ima pravo slobode veroispovesti u ovoj zemlji- naveo je Vučić.
- Nama je potreban mir, stabilnost, ulaganja u taj kraj. Mi pričamo o tome da veliki broj građana želi da glasa za listu na kojoj lideri kažu da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac. Da biste bili protiv nekoga, prihvatili ste svakoga. Ima mnogo ljudi koji su protiv mene, to je demokratija. Nemoj da se pravite naivni - pusti, to je jedan čovek rekao, ne, to je lider rekao. Vi morate da znate da će vam to biti politika- naveo je Aleksandar Vučić
- Oni moraju da budu Gruhonjićevi studenti, Pajtićevi. Neko treba da provodi njihovu politiku - zaključio je prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija".
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