Politika

SRBIJA POBEĐUJE: Magična atmosfera na Novom Beogradu (VIDEO)

В.Н.

18. 10. 2026. u 22:20

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GRAĐANI šalju snažnu poruku!

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ: Магична атмосфера на Новом Београду (ВИДЕО)

Foto: printscreen

Građani na Novom Beogradu okupili su se kako bi iskazalli snažnu podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

 

Kako se može videti na snimku, atmosfera deluje magično dok građani šalju snažnu poruku:

 - Srbija pobeđuje!

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